Rain Stops NZ-W vs PAK-W Match Play In Colombo: कोलंबो में न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान महिला विश्व कप मुकाबले में बारिश ने डाला बाधा, दूबारा शूरू होने की असार कम

आर.प्रेमदासा स्टेडियम, कोलोंबो(Credit: X/@ICC)

New Zealand Women's National Cricket Team vs Pakistan Women's National Cricket Team Match Scorecard: न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप( ICC Womens World Cup) 2025 का 19वां मुकाबला 18 अक्टूबर(शनिवार) को कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में खेला जा रहा हैं. कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में बारिश के कारण रोकना पड़ा हैं. पाकिस्तान महिला टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 25 ओवर में 5 विकेट पर 92 रन बनाए हैं. कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में टॉस न्यूजीलैंड ने जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो अब तक पूरी तरह सही साबित हुआ. पाकिस्तान की ओर से आलिया रियाज ने सबसे ज्यादा 28 रन बनाए, जबकि मुनिबा अली ने 22 रन की पारी खेली. अन्य बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सके और लगातार अंतराल पर विकेट गिरते रहे. कोलंबो में बारिश के कारण रुका न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान महिला विश्व कप मुकाबला, जानें कब होगा फिर शूरू

न्यूजीलैंड की गेंदबाजों ने शुरुआत से ही बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा. लिया ताहूहू ने घातक गेंदबाजी करते हुए 6 ओवर में 20 रन देकर 2 विकेट हासिल किए. वहीं जेस केर, ईडन कार्सन और एमीलिया केर ने एक-एक विकेट लिया. पाकिस्तान की पारी के दौरान उमाइमा सोहैल (3), सिद्रा अमीन (9), नतालिया पेरवेज़ (10) और कप्तान फातिमा सना (2) जल्दी आउट होकर पवेलियन लौट गईं. विकेटकीपर सिद्रा नवाज़ 6 रन बनाकर आलिया रियाज के साथ नाबाद हैं. टीम ने 11 वाइड गेंदों समेत 12 अतिरिक्त रन भी जोड़े.

बारिश ने रोका खेल, पूरे मैदान पर डाले जा रहे हैं कवर

पारी के 25वें ओवर के बाद जैसे ही बारिश शुरू हुई, ग्राउंड्समैन ने मैदान के कुछ हिस्सों को ढक दिया, लेकिन अब बारिश तेज होने की संभावना को देखते हुए पूरे मैदान पर कवर डाले जा रहे हैं. स्थानीय समयानुसार 8:02 बजे तक हल्की बूंदाबांदी जारी रही और कट-ऑफ समय रात 9:40 बजे तक का रखा गया है. हर गुजरते मिनट के साथ ओवर घटने की संभावना बढ़ रही है. मैदानकर्मियों को छाते के साथ मैदान पर जाते देखा गया, जो यह संकेत है कि बारिश अभी थमी नहीं है. मैच का भविष्य फिलहाल मौसम पर निर्भर करता है, जबकि न्यूजीलैंड की जीत की संभावनाएं स्कोर और प्रदर्शन के आधार पर मजबूत दिखाई दे रही हैं.