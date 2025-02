Pakistan vs Bangladesh, ICC Champions Trophy 2025 9th Match Live Streaming In India: पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच आज होगी कांटे की टक्कर, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team, ICC Champions Trophy 2025 9th Match Live Streaming: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का नौवां मुकाबला आज यानी 27 फरवरी को पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. यह ग्रुप ए का पांचवां मुकाबला हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमों का चैंपियंस ट्रॉफी में यह तीसरा और आखिरी मैच होगा. इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश की अगुवाई नजमुल हुसैन शान्तो (Najmul Hossain Shanto) कर रहे हैं. जबकि, पाकिस्तान की कमान मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) के कंधों पर हैं. PAK vs BAN, ICC Champions Trophy 2025 9th Match Key Players To Watch Out: कल पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

पाकिस्तान की टीम में मोहम्मद रिजवान, बाबर आज़म और खुशदिल शाह जैसे स्टार बल्लेबाज हैं, जो अपनी टीम को मजबूती प्रदान कर सकते हैं. वहीं, गेंदबाजी में शाहीन अफरीदी और हारिस रउफ की तेज गेंदबाजी जोड़ी विरोधी टीम के बल्लेबाजों को चुनौती देने में सक्षम है. दूसरी ओर, बांग्लादेश की टीम के पास तंजिद हसन, नजमुल हुसैन शंटो और तौहीद ह्रिदय जैसे दिग्गज बल्लेबाज हैं. गेंदबाजी में तस्किन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान से उम्मीदें होंगी.

इस टूर्नामेंट में दोनों टीमें अब तक संघर्ष कर रही हैं. दोनों टीमें सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी हैं. पाकिस्तान ने अपने पहले दोनों मैचों में न्यूजीलैंड और टीम इंडिया के खिलाफ हार का सामना किया है, जबकि बांग्लादेश भी अपने दोनों मैचों में इन टीमों के खिलाफ हार चुका है. दोनों टीमों के बीच के मुकाबले हमेशा ही रोमांचक रहे हैं, और इस मैच में भी प्रशंसकों को एक रोमांचक टक्कर देखने को मिल सकती है. हालाँकि दोनों टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं, लेकिन प्रतिष्ठा की लड़ाई के लिए यह मैच महत्वपूर्ण होगा.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (PAK vs BAN ODI Head To Head)

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच अबतक कुल 39 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान पाकिस्तान की टीम का पड़ला भारी नजर आ रहा हैं. पाकिस्तान की टीम ने 39 में से 34 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, बांग्लादेश की टीम ने महज 5 मैच ही जीते हैं.

पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश चैंपियंस ट्राफी 2025 मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का नौवां मुकाबला आज रावलपिंडी के रावलपिंडी क्रिकेट क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा. जिसका टॉस 02:00 PM को होगा.

पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश चैंपियंस ट्रॉफी 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?

भारत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के आधिकारिक प्रसारण अधिकार जियोस्टार नेटवर्क के पास हैं. प्रशंसक स्टार स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स18 चैनलों पर विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भारत बनाम पाकिस्तान मैच का सीधा प्रसारण देख सकते हैं. इसके अलावा, डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार भी जियोस्टार नेटवर्क के पास हैं, जहां भारत बनाम पाकिस्तान मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

पाकिस्तान: इमाम-उल-हक, बाबर आज़म, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान (कप्तान और विकेटकीपर), सलमान आगा, तैय्यब ताहिर, खुशदिल शाह, शाहीन अफरीदी, हारिस रउफ, नसीम शाह, अबरार अहमद.

बांग्लादेश: तंजिद हसन, नजमुल हुसैन शंटो (कप्तान), तौहीद ह्रिदय, मेहदी हसन मिराज़, मुशफिकुर रहीम (विकेटकीपर), महमूदुल्लाह, जकर अली, रिशाद हुसैन, नाहिद राणा, तस्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान.