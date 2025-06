Pakistan vs Bangladesh 3rd T20I Match Toss Update And Live Scorecard: पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Pakistan vs Bangladesh 3rd T20I Match Toss Update And Live Scorecard Update: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20 Series) का तीसरा और आखिरी टी20 मुकाबला कल यानी 01 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में भारतीय समयानुसार रात साढ़े आठ बजे से खेला जाएगा. दूसरे टी20 मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने बांग्लादेश को 57 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही पाकिस्तान की टीम ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली हैं.पाकिस्तान दौरे से पहले बांग्लादेश क्रिकेट टीम को तगड़ा झटका लगा है. उसके स्पीड स्टार मुस्तफिजुर रहमान (Mustafizur Rahman) हाथ में लगी चोट की वजह से पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले आगामी तीन मैचों की टी-20 इंटरनेशनल सीरीज से बाहर हो गए हैं. इस सीरीज में पाकिस्तान की अगुवाई सलमान अली आगा (Salman Ali Agha) कर रहे हैं. जबकि, बांग्लादेश की कमान लिटन दास (Litton Das) के कंधों पर हैं. इस बीच पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के इस मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें:

पाकिस्तान ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला

🪙Pakistan win the toss and decide to field first 🧤 #PAKvBAN | #ClashOfGreen

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, शादाब खान, खुशदिल शाह, फहीम अशरफ, अब्बास अफरीदी, हसन अली, अबरार अहमद.

Abbas Afridi in for Haris Rauf and Khalad Ahmed in for Shoriful Islam. Khaled is on debut#TOKSports #PAKvBAN pic.twitter.com/31SyHc3JDr

— TOK Sports (@TOKSports021) June 1, 2025