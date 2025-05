Pakistan vs Bangladesh 1st T20I Match Match Toss Update And Live Scorecard: पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team 1st T20I Match 2025 Toss Update And Live Scorecard: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20 Series) का पहला टी20 मुकाबला आज यानी 28 मई को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में खेला जा रहा हैं. पाकिस्तान दौरे से पहले बांग्लादेश क्रिकेट टीम को तगड़ा झटका लगा है. उसके स्पीड स्टार मुस्तफिजुर रहमान (Mustafizur Rahman) हाथ में लगी चोट की वजह से पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले आगामी तीन मैचों की टी-20 इंटरनेशनल सीरीज से बाहर हो गए हैं. इस सीरीज में पाकिस्तान की अगुवाई सलमान अली आगा (Salman Ali Agha) कर रहे हैं. जबकि, बांग्लादेश की कमान लिटन दास (Litton Das) के कंधों पर हैं. इस बीच पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के इस मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: Pakistan vs Bangladesh T20I Stats: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश का प्रदर्शन, दोनों टीमों के आकंड़ें पर एक नजर

पाकिस्तान ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

पाकिस्तान: फखर जमान, सईम अयूब, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, शादाब खान, खुशदिल शाह, फहीम अशरफ, हसन अली, हारिस रऊफ, अबरार अहमद.

Here are the playing XIs of both Pakistan and Bangladesh for the 1st T20I.#TOKSports #PAKvBAN pic.twitter.com/BJeOidSecJ — TOK Sports (@TOKSports021) May 28, 2025

बांग्लादेश: तंज़ीद हसन, परवेज़ हुसैन इमोन, लिटन दास (कप्तान), तौहीद हृदोय, महेदी हसन, जेकर अली (विकेटकीपर), शमीम हुसैन, रिशाद हुसैन, तंज़ीम हसन साकिब, हसन महमूद, शोरफुल इस्लाम.

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच अबतक 19 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान पाकिस्तान की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. पाकिस्तान की टीम ने 16 मुकाबले अपने नाम किए हैं. वहीं, बांग्लादेश की टीम को महज तीन मैचों में जीत मिली हैं.