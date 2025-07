BAN vs PAK 1th T20I 2025 Live Streaming in India: पहले टी20 में बांग्लादेश से भिड़ेगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम, यहां जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण 

बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान(Photo credit: X @BCBTigers)

Where to Watch Bangladesh National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match Live Telecast: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज(T20I Series) का पहला मुकाबला 20 जुलाई(रविवार) को ढाका (Dhaka) के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 05:30 बजे से खेला जाएगा. बांग्लादेश की टीम हाल ही में श्रीलंका को हराकर इतिहास रच चुकी है और अब वह अपने घरेलू मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ उसी आत्मविश्वास के साथ उतरने वाली है. दूसरी ओर पाकिस्तान की टीम के पास पिछले रिकॉर्ड्स का मनोवैज्ञानिक बढ़त है, जहां उसने बांग्लादेश को 22 में से 19 मुकाबलों में शिकस्त दी है. पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश पहले टी20 मैच का मजा बिगड़ेगी बारिश? जानिए कैसा रहेगा ढाका के शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम में मौसम का मिजाज

शाकिब अल हसन, लिटन दास और मुशफिकुर रहीम जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के नेतृत्व में बांग्लादेश की टीम श्रीलंका के खिलाफ ऐतिहासिक टी20I सीरीज जीत के बाद अब पाकिस्तान के खिलाफ एक नई चुनौती का सामना कर रही है. वहीं पाकिस्तान ने इस साल की शुरुआत में सलमान अली आगा की कप्तानी में बांग्लादेश को 3-0 से क्लीन स्वीप किया था. इस बार दोनों टीमें 2026 में भारत और श्रीलंका में होने वाले ICC T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियों को मजबूती देना चाहेंगी.

पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश पहला टी20 2025 मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज(T20I Series) का पहला मुकाबला 20 जुलाई(रविवार) को ढाका (Dhaka) के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम भारतीय समयानुसार शाम 05:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस शाम 5:00 बजे होगा.

भारत में BAN बनाम PAK 2025 टी20I सीरीज का लाइव टेलिकास्ट कहां देखें?

भारत में इस बार बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान टी20 सीरीज का कोई आधिकारिक ब्रॉडकास्ट पार्टनर नहीं है. इसका मतलब यह है कि भारतीय दर्शकों को टीवी चैनलों पर इस सीरीज का सीधा प्रसारण देखने को नहीं मिलेगा. हालांकि, फैंस निराश न हों क्योंकि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की सुविधा जरूर मौजूद है.

भारत में BAN बनाम PAK 2025 पहले टी20I सीरीज का लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

भारत में BAN बनाम PAK 2025 टी20I सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। लेकिन इसके लिए दर्शकों को ₹99 का मैच पास खरीदना होगा. फैनकोड आधिकारिक स्ट्रीमिंग पार्टनर है और यहां पर हाई-क्वालिटी स्ट्रीमिंग, लाइव स्कोर, कमेंट्री और स्टैट्स जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं.