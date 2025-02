Pakistan Beat South Africa, 3rd ODI Match 2025 Scorecard: तीसरे वनडे में पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को 6 विकेट से रौंदा, मोहम्मद रिज़वान और सलमान आगा ने खेली शतकीय पारी; यहां देखें PAK बनाम SA मैच का स्कोरकार्ड

Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 3rd ODI Match 2025 Scorecard: पाकिस्तान वनडे ट्राई-सीरीज का तीसरा वनडे मुकाबला पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आज यानी 12 फरवरी को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कराची (Karachi) के नेशनल स्टेडियम (National Stadium) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को छह विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही पाकिस्तान की टीम ने ट्राई सीरीज के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली हैं. पाकिस्तान की कमान मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) के हाथों में है. जबकि दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी टेम्बा बवुमा (Temba Bavuma) कर रहे हैं. Pakistan vs South Africa, 3rd ODI Match 2025 Scorecard: तीसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान के सामने रखा 353 रनों का टारगेट, हेनरिक क्लासेन और मैथ्यू ब्रीट्ज़के ने खेली तूफानी पारी; यहां देखें पहली इनिंग का स्कोरकार्ड

यहां देखें PAK बनाम SA मैच का स्कोरकार्ड:

