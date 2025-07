PAK vs BAN 2nd T20I 2025 Preview: दूसरे टी20 में पाकिस्तान करेगी वापसी या बनाम बांग्लादेश सीरीज जीत रचेगी इतिहास? जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल्स और लाइव स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान(Photo credit: X @BCBTigers)

Bangladesh National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Preview: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज(T20I Series) का दूसरा मुकाबला 20 जुलाई(रविवार) को ढाका (Dhaka) के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium) में खेला जाएगा. तीन मैचों की टी20 सीरीज़ के पहले मुकाबले में मेज़बान बांग्लादेश ने पाकिस्तान पर पूरी तरह से दबदबा बनाते हुए सात विकेट से एकतरफा जीत दर्ज की. पाकिस्तान की टीम ने पावरप्ले में ही अपने कई अहम विकेट गंवा दिए, जिससे वह पूरे मैच में वापसी नहीं कर सकी। फखर ज़मान ने 34 गेंदों पर 44 रनों की पारी खेली और वही पाकिस्तान की ओर से अकेले प्रमुख योगदान देने वाले बल्लेबाज़ रहे. बांग्लादेश के लिए तस्कीन अहमद ने 3.3 ओवर में 22 रन देकर तीन विकेट झटके, लेकिन असली चमक मुस्तफिजुर रहमान के प्रदर्शन में दिखी, जिन्होंने चार ओवर में सिर्फ छह रन देकर दो विकेट लिए. बड़बोले पाकिस्तान को बांग्लादेश ने पहले टी20 मुकाबले में चटाई धूल, परवेज़ हुसैन इमोन ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें BAN बनाम PAK मैच का स्कोरकार्ड

लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम ने परवेज़ हुसैन इमोन की शानदार नाबाद अर्धशतकीय पारी (56 रन, 39 गेंद) के दम पर 27 गेंद शेष रहते आसानी से जीत दर्ज की. इमोन की पारी ने पूरी तरह से मैच को एकतरफा बना दिया। पाकिस्तान की ओर से सिर्फ सलमान मिर्ज़ा (3.3 ओवर, 23 रन, 2 विकेट) और अब्बास अफरीदी (2 ओवर, 16 रन, 1 विकेट) को ही सफलता मिली. कप्तान सलमान अली आगा की अगुवाई में पाकिस्तान को अब सीरीज़ में बराबरी के लिए अगले मैच में दमदार प्रदर्शन करना होगा.

टी20 में पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश हेड टू हेड रिकॉर्ड (BAN vs PAK T20I Head To Head): पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच अब तक 23 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान पाकिस्तान की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. पाकिस्तान की टीम को 19 टी20 मुकाबलों में जीत मिली है. जबकि, बांग्लादेश ने सिर्फ 4 मुकाबले अपने नाम किए हैं. बांग्लादेश की धरती पर दोनों टीमों के बीच 7 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. जिसमे 6 मुकाबला पाकिस्तान ने अपने नाम किया है. बांग्लादेश एक मुकाबला अपनी सरजमीं पर जीत पाई है.

पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश दूसरे टी20 मैच के प्रमुख खिलाड़ी(PAK vs BAN Key Players To Watch Out): पाकिस्तान के लिए फखर जमान, सलमान आगा, मोहम्मद नवाज़ जैसे खिलाड़ी इस मुकाबले में अहम साबित हो सकते हैं. वहीं, बांग्लादेश की ओर से परवेज़ हुसैन इमोन, लिटन दास, मुस्ताफिजुर रहमान पर सबकी निगाहें रहेंगी. दोनों टीमों में युवा और अनुभव का अच्छा मिश्रण है, ऐसे में एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है.

पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश दूसरे टी20 2025 मैच की मिनी बैटल(PAK vs BAN Mini Battles): इस मुकाबले में पाकिस्तान के गेंदबाज सलमान मिर्ज़ा और बांग्लादेश के आक्रामक बल्लेबाज़ परवेज़ हुसैन इमोन के बीच जंग देखने लायक होगी. वहीं, मुस्ताफिजुर रहमान की गेंदबाजी की परख होगी जब वे फखर जमान जैसे अनुभवी बल्लेबाज़ के खिलाफ फील्ड सेट करेंगे.

पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश दूसरा टी20 2025 मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज(T20I Series) का दूसरा मुकाबला 20 जुलाई(रविवार) को ढाका (Dhaka) के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 05:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस शाम 5:00 बजे होगा.

भारत में PAK बनाम BAN दूसरे T20I 2025 का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान दूसरा टी20 मैच भारत में किसी भी टीवी चैनल पर लाइव प्रसारित नहीं किया जाएगा. हालांकि, इस मुकाबले को लाइव देखने के इच्छुक भारतीय दर्शक FanCode ऐप और वेबसाइट के ज़रिए लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद ले सकते हैं. FanCode प्लेटफॉर्म पर मैच की लाइव कवरेज उपलब्ध होगी, जहां दर्शक मोबाइल या लैपटॉप पर आसानी से इस रोमांचक भिड़ंत को देख सकते हैं.

पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश दूसरे टी20 2025 मैच की संभावित प्लेइंग इलेवन

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: सईम अयूब, फखर जमान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), हसन नवाज, सलमान आगा (कप्तान), मोहम्मद नवाज, खुशदिल शाह, फहीम अशरफ, अब्बास अफरीदी, सलमान मिर्जा, अबरार अहमद

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: परवेज़ हुसैन इमोन, तंज़ीद हसन तमीम, लिटन दास (कप्तान और विकेटकीपर), तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जेकर अली, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, तंज़ीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान