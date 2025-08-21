OVI vs TRT, 23rd Match The Hundred 2025 Kennington Oval Pitch Report And Weather Update: लंदन में ओवल इनविंसिबल्स के बल्लेबाज मचाएंगे तांडव या ट्रेंट रॉकेट्स के गेंदबाजों का होगा बोलबाला? मैच से पहले जानें केनिंगटन ओवल की पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

ओवल इनविंसिबल्स बनाम ट्रेंट रॉकेट्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Oval Invincibles vs Trent Rockets, 23rd Match The Hundred Mens 2025 Kennington Oval Pitch Report And Weather Update: द हंड्रेड मेंस प्रतियोगिता 2025 का 23वां मुकाबला आज यानी 21 अगस्त को ट्रेंट रॉकेट्स बनाम ओवल इनविंसिबल्स के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लंदन (London) के केनिंगटन ओवल (Kennington Oval) में भारतीय समयानुसार देर रात 11 बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में दोनों टीमों का यह छठा मुकाबला हैं. दोनों टीमों ने इस सीजन में अबतक धमाकेदार प्रदर्शन किया हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस टूर्नामेंट में ट्रेंट रॉकेट्स की अगुवाई डेविड विली (David Willey) कर रहीं हैं. जबकि, ओवल इनविंसिबल्स की कमान सैम बिलिंग्स (Sam Billings) के कंधों पर हैं.

फिलहाल ओवल इनविंसिबल्स की टीम इस सीजन में पांच मुकाबले खेली हैं. इस दौरान ओवल इनविंसिबल्स की टीम को चार मुकाबलों में जीत मिली हैं. पॉइंट्स टेबल में 16 अंकों के साथ ओवल इनविंसिबल्स पहले पायदान पर हैं. दूसरी ओर, ट्रेंट रॉकेट्स अब तक इस सीजन में पांच मुकाबले खेले हैं.

इस दौरान ट्रेंट रॉकेट्स की टीम को भी चार मैचों में जीत मिली हैं. वहीं, एक मुकाबले में टीम को हार का सामना करना पड़ा हैं. ट्रेंट रॉकेट्स की टीम 16 अंक लेकर पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर हैं. ट्रेंट रॉकेट्स की टीम का नेट रन रेट +0.725 है. आज के मुकाबले ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम ओवल इनविंसिबल्स महिला के खिलाफ जीत दर्ज कर पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर आना चाहेगी.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (TRT vs OVI Head-to-Head)

द हंड्रेड मेंस प्रतियोगिता में ट्रेंट रॉकेट्स बनाम ओवल इनविंसिबल्स के बीच अब तक कुल चार मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दोनों टीमों ने दो-दो मुकाबले अपने नाम किए हैं. आज के मुकाबले में ट्रेंट रॉकेट्स की टीम ओवल इनविंसिबल्स के खिलाफ अपनी तीसरी जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

पिच रिपोर्ट (Kennington Oval Pitch Report)

द हंड्रेड मेंस प्रतियोगिता 2025 का 23वां मुकाबला आज यानी 21 अगस्त को ट्रेंट रॉकेट्स बनाम ओवल इनविंसिबल्स के बीच लंदन के केनिंगटन ओवल में भारतीय समयानुसार देर रात 11 बजे से खेला जाएगा. केनिंगटन ओवल की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों और स्पिनरों दोनों के लिए मददगार होती है. बल्लेबाजों को यहां गेंद की गति और उछाल का आनंद मिलता है, जिससे वे आसानी से रन बना सकते हैं. वहीं, स्पिनरों को भी पूरे खेल के दौरान कुछ मदद मिलने की उम्मीद है. तेज गेंदबाजों को सफलता के लिए कटर और वेरिएशन्स पर निर्भर रहना होगा. टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना चाहेगी.

लंदन के मौसम का हाल (London Weather Update)

द हंड्रेड मेंस प्रतियोगिता 2025 का 23वां मुकाबला आज यानी 21 अगस्त को ट्रेंट रॉकेट्स बनाम ओवल इनविंसिबल्स के बीच लंदन के केनिंगटन ओवल में भारतीय समयानुसार देर रात 11 बजे से खेला जाएगा. लंदन में 24 डिग्री सेल्सियस तापमान, 56% आर्द्रता और अधिकतर बादल छाए रहने के साथ यह एक गर्म दिन होगा. बारिश की केवल 15% संभावना के साथ, बारिश की रुकावट की संभावना नहीं है, लेकिन ओवरहेड स्थितियां शुरुआती चरणों में सीमरों को मदद कर सकती हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

ट्रेंट रॉकेट्स: टॉम बैंटन (विकेटकीपर), जो रूट, मैक्स होल्डन, रेहान अहमद, टॉम मूरेस, डेविड विली (कप्तान), मार्कस स्टोइनिस, सैम हैन, सैम कुक, लॉकी फर्ग्यूसन, जॉर्ज लिंडे.

ओवल इनविंसिबल्स: सैम बिलिंग्स (कप्तान और विकेटकीपर), जॉर्डन कॉक्स, विल जैक, सैम कुरेन, जॉर्डन क्लार्क, डोनोवन फरेरा, राशिद खान, गस एटकिंसन, टॉम कुरेन, साकिब महमूद, नाथन सॉटर.

