OMA vs KUW 2nd T20I 2025 Live Scorecard: ओमान ने कुवैत को 5 विकेट से हराकर T20I सीरीज 2-0 से जीती, मोहम्मद आकिफ फारूक  ने की घातक गेंदबाजी, यहां देखें फुल स्कोरकार्ड

ओमान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Oman National Cricket Team vs Kuwait National Cricket Team Match Scorecard: ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम कुवैत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की T20I सीरीज का दूसरा मुकाबला 30 सितम्बर(मंगलवार) से अल अमेरात (Al Amerat) स्थित अल अमेरात क्रिकेट ग्राउंड (Ministry Turf 2) में खेला गया. कुवैत के दौरे पर आए ओमान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे T20I मैच में कुवैत को 5 विकेट से हराकर द्विपक्षीय सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है. अल अमेरात क्रिकेट ग्राउंड के मिनिस्ट्री टर्फ 2 पर खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में ओमान ने 18.1 ओवर में 111/5 रन बनाकर कुवैत के 107/8 के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया. वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर नेपाल को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला करने वाली ओमान टीम ने अपने इस निर्णय को सही साबित किया. कुवैत की बल्लेबाजी लाइन-अप ओमान के गेंदबाजों के सामने बिखर गई और वे निर्धारित 20 ओवर में केवल 107 रन ही बना सकी. कुवैत के लिए क्लिंटो एंटो ने सबसे ज्यादा 19 रन (21 गेंद) का योगदान दिया, जबकि निमिश लथीफ़ ने 17* (22 गेंद) और उस्मान गनी इब्राहिम एडम बाबू पटेल ने 16 रन (27 गेंद) का स्कोर किया. ओमान के गेंदबाजों में मोहम्मद नदीम ने 3 ओवर में 11 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि सुफ़यान महमूद ने 4 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट हासिल किए.

जवाब में ओमान की पारी की शुरुआत विनायक शुक्ला और सुफ़यान महमूद ने की. विनायक शुक्ला ने नाबाद 51 रन (46 गेंद) की शानदार पारी खेली, जो मैच की सबसे बड़ी व्यक्तिगत स्कोर रहा. सुफ़यान महमूद ने 23 रन (33 गेंद) का योगदान दिया, जबकि नदीम खान ने अंत में नाबाद 15 रन (10 गेंद) की तेज पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई. कुवैत के गेंदबाजों में मुहम्मद आकिफ़ फ़ारूक ने 4 ओवर में 24 रन देकर 3 विकेट लिए, लेकिन यह प्रयास टीम की हार को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था.