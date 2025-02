NZ vs SA 2nd ODI Tri-Series 2025 Scorecard: दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को दिया 305 रन का टारगेट, मैथ्यू ब्रीट्ज़के ने खेली शतकीय पारी, यहां देखें स्कोरकार्ड

New Zealand National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team 2nd ODI Match 2025 Scorecard: पाकिस्तान वनडे ट्राई सीरीज का दूसरा मुकाबला न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आज यानी 10 फ़रवरी को लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में खेला जा रहा है. इस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका ने 6 विकेट के नुकसान पर 304 रन बनाए. साउथ अफ्रीका की ओर से मैथ्यू ब्रीट्ज़के ने डेब्यू मैच में शानदार शतकीय पारी खेली. मैथ्यू ब्रीट्ज़के ने 148 गेंदों में 150 रन बनाए. जिसमे 11 चौके और 5 छक्के लगाए. इसके अलावा वियान मुल्डर ने भी 60 गेंदों में 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 64 रन बनाए.

मैच की बात करें तो साउथ अफ्रीका की शुरुआत कुछ खास नहीं रही. साउथ अफ्रीका ने को पहला झटका 37 रन पर कप्तान टेम्बा बावुमा के रूप में लगा.इसके बाद मैथ्यू ब्रीट्ज़के और जेसन स्मिथ के बीच बड़ी साझेदारी हुई और टीम के स्कोर को 100 रन के पहुंचाया. हालांकि 130 रन पर साउथ अफ्रीका को दूसरा झटका लगा. जब जेसन स्मिथ 41 रन पर रन आउट हो गए. साउथ अफ्रीका की ओर से सबसे ज्यादा मैथ्यू ब्रीट्ज़के ने 150 रन बनाए. इसके अलावा वियान मुल्डर 4 रन और कप्तान टेम्बा बावुमा 20 योगदान दिए.

