NZ vs ENG 2nd T20I 2025 Live Scorecard: इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 65 रनों से रौंदकर टी20 सीरीज में 1-0 से बनाई बढ़त, आदिल रशीद ने लगाया विकेटों का चौका, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच छह मैचों की व्हाइट-बॉल सीरीज (White-ball Series) का दूसरा टी20आई मुकाबला 20 अक्टूबर (सोमवार) को क्राइस्टचर्च के हागले ओवल (Hagley Oval) में खेला गया. जिसमें इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 65 रनों से हरा दिया. इस जीत के साथ इंग्लैंड ने सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली हैं. टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, लेकिन इंग्लैंड की बल्लेबाज़ी के सामने कीवी गेंदबाज़ पूरी तरह बेबस दिखे. इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 236 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था. जिसके जबाब में न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवर पूरे भी नहीं खेल पाई और 18 ओवर में 171 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को दिया 237 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य, हैरी ब्रुक, फिल साल्ट ने खेली ताबड़तोड़ पारी, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

इंग्लैंड की ओर से फिल सॉल्ट ने 56 गेंदों में 85 रन की जबरदस्त पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 1 छक्का शामिल था. कप्तान हैरी ब्रूक ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाज़ी करते हुए सिर्फ 35 गेंदों में 78 रन बनाए। इसके अलावा टॉम बैंटन ने 12 गेंदों पर नाबाद 29 रन बनाए. जैकब बेथेल ने भी 24 रन का योगदान दिया. न्यूजीलैंड की ओर से काइल जैमीसन ने 47 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि माइकल ब्रेसवेल और जैकब डफी को एक-एक सफलता मिली.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवर पूरे भी नहीं खेल पाई और 18 ओवर में 171 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. टीम के लिए टिम सीफर्ट ने 29 गेंदों में 39 रन बनाए, वहीं मिचेल सैंटनर ने 15 गेंदों पर 36 रनों की तेज पारी खेली. मार्क चैपमैन ने 24 गेंदों पर 28 रन जोड़े. इंग्लैंड की ओर से आदिल रशीद सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 4 ओवर में 32 रन देकर 4 विकेट चटकाए. ब्रायडन कार्स ने 3 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि ल्यूक वुड ने 4 ओवर में 36 रन देकर 2 विकेट झटके. इंग्लैंड की इस शानदार जीत से निर्णायक मुकाबला अब और रोमांचक हो गया है.