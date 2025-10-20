NZ vs ENG 2nd T20I 2025 Live Scorecard: इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को दिया 237 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य, हैरी ब्रुक, फिल साल्ट ने खेली ताबड़तोड़ पारी, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच छह मैचों की व्हाइट-बॉल सीरीज (White-ball Series) का दूसरा टी20आई मुकाबला 20 अक्टूबर (सोमवार) को क्राइस्टचर्च के हागले ओवल (Hagley Oval) में खेला जा रहा है. जिसमें इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तूफ़ानी बल्लेबाज़ी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 236 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया हैं. टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन इंग्लिश बल्लेबाजों ने शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाया. और न्यूज़ीलैंड को 237 रनों का विशाल टारगेट दिया हैं. न्यूजीलैंड ने टॉस जीत कर चुनी गेंदबाजी, दक्षिण अफ्रीका पहले करेगी बल्लेबाजी, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

फिल साल्ट ने 56 गेंदों में 11 चौकों और एक छक्के की मदद से 85 रन की शानदार पारी खेली. उनके साथ कप्तान हैरी ब्रूक ने भी मात्र 35 गेंदों में 78 रन जड़ दिए, जिसमें 6 चौके और 5 छक्के शामिल रहे. दोनों ने मिलकर मध्य ओवरों में रनगति को तेज़ रखा. इसके अलावा टॉम बैंटन ने भी आख़िरी ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाज़ी करते हुए 12 गेंदों में 29 रन बनाए जबकि जैकब बेथेल ने 24 रन की तेज पारी खेली. सैम कर्रन ने अंत में केवल 3 गेंदों पर 8 रन बनाकर टीम को 236 के विशाल स्कोर तक पहुंचाया.

इंग्लैंड की पारी के दौरान न्यूजीलैंड की गेंदबाज़ी दबाव में दिखाई दी. काइल जैमीसन ने 4 ओवर में 47 रन देकर 2 विकेट झटके, जबकि जैकब डफी और माइकल ब्रेसवेल को एक-एक सफलता मिली. बाकी गेंदबाजों पर इंग्लिश बल्लेबाजों ने जमकर प्रहार किए और रनगति 11 से ऊपर बनाए रखी. न्यूजीलैंड की ओर से अब यह लक्ष्य बेहद बड़ा साबित होगा और दूसरी पारी में बल्लेबाजों पर दबाव रहेगा. इंग्लैंड ने इस मैच में जिस तरह का आक्रामक खेल दिखाया है, उसके बाद मेजबान टीम को जीत के लिए रिकॉर्ड पीछा करना होगा.