NZ vs ENG 2nd T20I 2025 Toss & Live Scorecard: न्यूजीलैंड ने टॉस जीत कर चुनी गेंदबाजी, इंग्लैंड पहले करेगी बल्लेबाजी, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
New Zealand National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच छह मैचों की व्हाइट-बॉल सीरीज (White-ball Series) का दूसरा टी20आई मुकाबला 20 अक्टूबर (सोमवार) को क्राइस्टचर्च के हागले ओवल (Hagley Oval) में खेला जा रहा है. न्यूजीलैंड ने टॉस जीत कर गेंदबाजी चुनी हैं. वही, दक्षिण अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया हैं. पहला टी20 मैच खराब मौसम के कारण रद्द हो गया था. इस तीन मैचों की सीरीज में दोनों टीमों का उद्देश्य अपनी शुरुआत मजबूत करना और आगामी 2025 टी20 विश्व कप के पहले हिस्से में बढ़त हासिल करना होगा. न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैड दूसरे टी20 में होगी कांटे की टक्कर, जानिए कब, कहां और कैसे देखें मैच का लाइव प्रसारण

न्यूजीलैंड ने जीता टॉस 

यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: फिलिप साल्ट, जोस बटलर (विकेट कीपर), जैकब बेथेल, हैरी ब्रुक (कप्तान), टॉम बैंटन, सैम करन, जॉर्डन कॉक्स, ब्रायडन कार्स, लियाम डॉसन, आदिल राशिद, ल्यूक वुड

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: टिम सीफर्ट (विकेट कीपर), टिम रॉबिन्सन, रचिन रवींद्र, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, माइकल ब्रेसवेल, जेम्स नीशम, मिशेल सैंटनर (कप्तान), काइल जैमीसन, मैट हेनरी, जैकब डफी

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

भारतीय दर्शकों के लिए NZ बनाम ENG टी20आई सीरीज 2025 का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क हैं. न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड दूसरे टी20आई 2025 का लाइव स्ट्रीमिंग सोनी LIV (एप्लिकेशन एवं वेबसाइट) पर उपलब्ध होगा.