टेनिस प्लेयर Novak Djokovic ने Virat Kohli की तारीफ में कही बड़ी बात, बोले- 'इसी खिलाड़ी की वजह से मैं क्रिकेट फॉलो करता हूं', भारत आने की जताई इच्छा

(Photo Credits @JaikyYadav16)

Novak Djokovic Praises Virat Kohli: टेनिस की दुनिया के महानतम खिलाड़ियों में शुमार नोवाक जोकोविच ने भारतीय क्रिकेट स्टार विराट कोहली के प्रति अपने सम्मान और दोस्ती का खुलकर इजहार किया है. स्पेन के मैड्रिड में आयोजित 'लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स' (Laureus World Sports Awards) के दौरान जोकोविच ने बताया कि हालांकि सर्बिया में क्रिकेट बहुत लोकप्रिय नहीं है, लेकिन विराट कोहली वह शख्स हैं जिनकी वजह से उन्होंने इस खेल में रुचि लेना शुरू किया.

सोशल मीडिया से शुरू हुई दोस्ती

जोकोविच और कोहली भले ही अपने-अपने खेलों के अलग-अलग ध्रुवों पर हों, लेकिन डिजिटल युग ने इन दोनों दिग्गजों को करीब ला दिया है. जोकोविच ने खुलासा किया कि वे और कोहली नियमित रूप से एक-दूसरे के संपर्क में रहते हैं. जोकोविच ने कहा, "ईमानदारी से कहूं तो विराट कोहली ही वह कारण हैं जिसकी वजह से मैंने क्रिकेट को फॉलो करना शुरू किया. पहले मैं इस खेल पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन उनके जरिए मेरी दिलचस्पी बढ़ी." यह भी पढ़े: Virat Kohli IPL Stats Against MI: आईपीएल इतिहास में मुंबई इंडियंस के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं विराट कोहली का प्रदर्शन, ‘रन मशीन’ के आकंड़ों पर एक नजर

भारत आने की प्रबल इच्छा

भारत और यहाँ के प्रशंसकों के बारे में बात करते हुए 24 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता ने कहा कि वे पिछले काफी समय से भारत आने के लिए एक 'बुलावा' महसूस कर रहे हैं. उन्होंने प्रशंसकों को संदेश देते हुए कहा, "मेरा संदेश हमेशा प्यार और सम्मान का रहता है. मुझे भारतीय प्रशंसकों से बहुत समर्थन मिला है. मैं बहुत जल्द भारत आना चाहता हूँ ताकि वहां कोई मैच खेल सकूं या किसी इवेंट का हिस्सा बन सकूं."

कोहली के साथ टेनिस और क्रिकेट खेलने का प्लान

जोकोविच ने एक दिलचस्प इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि जब भी वे भारत आएंगे, वे चाहेंगे कि विराट कोहली उनके साथ हों. उन्होंने कहा, "मैं चाहता हूँ कि हम साथ मिलकर थोड़ा टेनिस और थोड़ा क्रिकेट खेलें. हम खेल का जश्न मनाते हुए सकारात्मकता और अच्छी वाइब्स फैलाना चाहते हैं."

'बिग थ्री' की प्रतिद्वंद्विता पर राय

टेनिस की अगली पीढ़ी के बारे में बात करते हुए जोकोविच ने माना कि कार्लोस अल्काराज़ और यानिक सिनर के बीच की प्रतिद्वंद्विता खेल के लिए अच्छी है. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके लिए 'बिग थ्री' (रोजर फेडरर, राफेल नडाल और स्वयं जोकोविच) की प्रतिद्वंद्विता हमेशा सबसे महान और अद्वितीय रहेगी.

विराट कोहली और नोवाक जोकोविच के बीच प्रशंसा का यह सिलसिला नया नहीं है. इससे पहले भी कई बार दोनों खिलाड़ी सोशल मीडिया पर एक-दूसरे की उपलब्धियों पर बधाई देते नजर आए हैं. जोकोविच का यह ताजा बयान दोनों देशों के खेल प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.