New Zealand vs West Indies, 3rd ODI Match Scorecard: तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को 4 विकेट से रौंदा, 3 मैचों की सीरीज में किया क्लीन स्वीप; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs West Indies Cricket Team, 3rd ODI Match 2025 Scorecard Update: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज (ODI Series) का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 22 नवंबर को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हैमिल्टन (Hamilton) के सेडॉन पार्क (Seddon Park) में खेला गाय. न्यूजीलैंड ने तीन मैचों की सीरीज के तीसरे एकदिवसीय मैच में वेस्टइंडीज पर चार विकेट से कड़ी जीत हासिल की. इस जीत से न्यूजीलैंड ने सीरीज में 3-0 से कब्ज़ा जमा लिया.इस सीरीज में न्यूजीलैंड की अगुवाई मिशेल सैंटनर (Mitchell Santner) कर रहें थे. जबकि, वेस्टइंडीज की कमान शाई होप (Shai Hope) के कंधों पर थीं. यह भी पढ़ें: IND vs SA 2nd Test: गुवाहाटी टेस्ट में ऋषभ पंत ने रचा इतिहास, एमएस धोनी के बाद ऐसा करने वाले बने दूसरे विकेटकीपर

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (New Zealand National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 31 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की पूरी टीम 36.2 ओवरों में महज 161 रन बनाकर सिमट गई. वेस्टइंडीज की तरफ से रोस्टन चेज़ ने सबसे ज्यादा 38 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान रोस्टन चेज़ ने 51 गेंदों पर तीन चौके और एक छक्के लगाए. रोस्टन चेज़ के अलावा सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल ने 26 रन बनाए.

दूसरी तरफ, न्यूजीलैंड की टीम को मैट हेनरी ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. न्यूजीलैंड की ओर से मैट हेनरी ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. मैट हेनरी के अलावा जैकब डफी और मिशेल सैंटनर ने दो-दो विकेट चटकाए. न्यूजीलैंड की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 162 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम का आगाज भी निराशाजनक रहा और महज 32 रन के स्कोर पर टीम के तीन बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. न्यूजीलैंड की टीम ने महज 30.3 ओवर में छह विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. न्यूजीलैंड की तरफ से मार्क चैपमैन ने सबसे ज्यादा 64 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान मार्क चैपमैन ने 63 गेंदों पर आठ चौके और दो छक्के लगाए. मार्क चैपमैन के अलावा माइकल ब्रेसवेल ने नाबाद 40 रन बटोरे.

वहीं, वेस्टइंडीज की टीम को जेडेन सील्स ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. वेस्टइंडीज की ओर से जेडेन और मैथ्यू फ़ोर्डे ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट अपने नाम किए. जेडेन और मैथ्यू फ़ोर्डे के अलावा शमर स्प्रिंगर और रोस्टन चेज़ ने एक-एक विकेट चटकाए.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी: 161/10, 36.2 ओवर (जॉन कैंपबेल 26 रन, एकीम ऑगस्टे 17 रन, कीसी कार्टी 0 रन, शाई होप 16 रन, शेरफेन रदरफोर्ड 19 रन, रोस्टन चेज़ 38 रन, जस्टिन ग्रीव्स 1 रन, मैथ्यू फोर्डे 0 रन, शमर स्प्रिंगर 12 रन, खारी पियरे नाबाद 22 रन और जेडन सील्स 0 रन.)

न्यूजीलैंड की गेंदबाजी: (मैट हेनरी 4 विकेट, काइल जैमीसन 1 विकेट, जैकरी फॉल्क्स 1 विकेट, जैकब डफी 2 विकेट, मिशेल सैंटनर 2 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी: 262/6, 50 ओवर (डेवोन कॉनवे 11 रन, रचिन रवींद्र 14 रन, विल यंग 3 रन, ​​मार्क चैपमैन 64 रन, टॉम लैथम 10 रन, माइकल ब्रेसवेल नाबाद 40 रन, मिशेल सेंटनर 9 रन और जैकरी फॉल्क्स नाबाद 2 रन.)

वेस्टइंडीज की गेंदबाजी: (जेडेन सील्स 1 विकेट, मैथ्यू फ़ोर्डे 2 विकेट, शमर स्प्रिंगर 1 विकेट और रोस्टन चेज़ 1 विकेट).

नोट: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.