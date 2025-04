New Zealand vs Pakistan, 2nd ODI Match Video Highlights: दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 84 रनों से रौंदा, बेन सियर्स ने चटकाए पांच विकेट; यहां देखें NZ बना PAK मैच का पूरा हाइलाइट्स

न्यूजीलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, 2nd ODI Match Full Highlights: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का दूसरा मुकाबला आज यानी 2 अप्रैल को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हैमिल्टन (Hamilton) के सेडॉन पार्क स्टेडियम (Seddon Park Stadium) में खेला गया. दूसरे वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान को 84 रनों से हरा दिया था. इसके साथ ही न्यूजीलैंड की टीम ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली हैं. अब तीसरे वनडे मुकाबले में पाकिस्तान सीरीज में क्लीन स्वीप होने से बचना चाहेगी. इस वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड की कमान माइकल ब्रेसवेल (Michael Bracewell) के कंधों पर हैं. जबकि, पाकिस्तान की अगुवाई मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) कर रहे हैं. NZ vs PAK 2nd ODI 2025 Scorecard: दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 84 रन से हराया, सीरीज में बनाई 2-0 की अजेय बढ़त, यहां देखें स्कोरकार्ड

यहां देखें NZ बना PAK मैच का पूरा हाइलाइट्स:

इस रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 54 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में आठ विकेट खोकर 292 रन बनाए. न्यूजीलैंड की तरफ से मिशेल हे ने सबसे ज्यादा नाबाद 99 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान मिशेल हे ने 78 गेंदों पर सात चौके और सात छक्के लगाए. मिशेल हे के अलावा मुहम्मद अब्बास ने 41 रन बनाए.

दूसरी तरफ, पाकिस्तान की टीम को स्टार तेज गेंदबाज हारिस रऊफ़ ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद वसीम जूनियर और सुफियान मुकीम ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट अपने नाम किए. मोहम्मद वसीम जूनियर और सुफियान मुकीम के अलावा फहीम अशरफ, आकिफ जावेद और हारिस रऊफ ने एक-एक विकेट चटकाए. पाकिस्तान की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 293 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 32 रन के स्कोर पर आधी टीम पवेलियन लौट गई. पाकिस्तान की पूरी टीम 41.2 ओवर में महज 208 रन बनाकर सिमट गई. पाकिस्तान की तरफ से फहीम अशरफ ने सबसे ज्यादा 73 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान फहीम अशरफ ने 80 गेंदों पर छह चौके और तीन छक्के लगाए. फहीम अशरफ के अलावा नसीम शाह ने 51 रन बटोरे.

वहीं, न्यूजीलैंड की टीम को दिग्गज तेज गेंदबाज विलियम ओ'रूर्के ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. न्यूजीलैंड की ओर से स्टार गेंदबाज बेन सियर्स ने सबसे ज्यादा पांच विकेट अपने नाम किए. बेन सियर्स के अलावा जैकब डफी ने तीन विकेट चटकाए. अब सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला शनिवार यानी पांच अप्रैल को भारतीय समयानुसार देर रात 3:30 बजे से माउंट माउंगानुई के बे ओवल स्टेडियम में खेला जाएगा.