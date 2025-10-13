NEP vs QAT 2025 Super Six Live Streaming: नेपाल बनाम कतर T20 World Cup East Asia Pacific Qualifier मुकाबला होगा रोमांचक, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

Where To Watch Nepal National Cricket Team vs Qatar National Cricket Team Live Telecast: नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम कतर राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर 2025 सुपर सिक्स का 5वां मुकाबला 13 अक्टूबर (सोमवार) से अल अमरत (Al Amerat) के अल अमरत क्रिकेट ग्राउंड (मिनिस्ट्री टर्फ 1) में खेला जाएगा. वर्ल्ड टी20 क्वालिफायर के सुपर सिक्स मुकाबले में नेपाल ने यूएई को रोमांचक तरीके से 1 रन से हरा कर आ रही हैं. पहले बल्लेबाजी करते हुए नेपाल ने 20 ओवर में 140/6 का स्कोर बनाया, जिसमें आसिफ शेख ने 47 गेंदों पर 51 रन की शानदार पारी खेली, जबकि कुशल भुर्टेल ने 28 रन जोड़े. जवाब में यूएई की टीम 139/9 तक ही पहुंच सकी. अलिशान शराफू ने 40 गेंदों पर 58 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके. दिपेंद्र सिंह ऐरी ने चार ओवर में 3/22 की शानदार गेंदबाजी कर नेपाल की जीत सुनिश्चित की. बाउंड्री के पास बैठकर खाना खाते दिखें साई सुदर्शन, फैन ने GT छोड़, CSK जॉइन करने की दे दी सलाह, देखें वीडियो
वर्ल्ड टी20 क्वालिफायर के सुपर सिक्स मुकाबले में कतर हारकर आ रहा हैं. ओमान ने कतर को 34 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की. पहले बल्लेबाजी करते हुए ओमान ने 20 ओवर में 172/6 रन बनाए, जिसमें जतिंदर सिंह ने 40 गेंदों पर 66 रनों की धमाकेदार पारी खेली. आर्यन बिष्ट ने 24 गेंदों पर 34 रन जोड़े, जबकि विनायक शुक्ला ने 15 गेंदों पर नाबाद 30 रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करते हुए कतर की टीम 138/9 तक ही पहुंच सकी. जितेनकुमार रमणंदी ने 3/22 और सूफयान महमूद ने 2/26 के आंकड़े दर्ज किए.
नेपाल बनाम क़तर आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर 2025 सुपर सिक्स मैच कब और कहां खेला जाएगा?
नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम क़तर राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर 2025 सुपर सिक्स का 5वां मुकाबला 13 अक्टूबर (रविवार) से अल अमरत (Al Amerat) के अल अमरत क्रिकेट ग्राउंड (मिनिस्ट्री टर्फ 1) में भारतीय समयानुसार रात 08:30 बजे से खेला जाएगा.
भारत में नेपाल बनाम क़तर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर 2025 का लाइव प्रसारण कहां देखें?
दुर्भाग्यवश, भारत में नेपाल बनाम क़तर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर 2025 के लिए कोई आधिकारिक प्रसारण भागीदार नहीं है, इसलिए प्रशंसकों के पास लाइव टेलीकास्ट देखने का विकल्प नहीं होगा.
भारत में नेपाल बनाम क़तर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर 2025 का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?
नेपाल बनाम क़तर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर 2025 टूर्नामेंट के भारत में स्ट्रीमिंग अधिकार FanCode के पास हैं. इस प्रकार, भारतीय प्रशंसक FanCode ऐप और वेबसाइट पर टूर्नामेंट के मैचों का ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से आनंद ले सकते हैं.