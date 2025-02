NED W vs THAI W 5th T20 2025 Scorecard: थाईलैंड ने पांचवें टी20 में नीदरलैंड को 17 रन से हराया, थिपचा पुत्तवोंग और ओनिचा कामचोम्फु ने 3-3 विकेट चटकाई, यहां देखें स्कोरकार्ड

Netherlands Womens National Cricket vs Thailand Womens National Cricket Team 5th T20 2025 Scorecard: नीदरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और थाईलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच टी20 ट्राई-सीरीज का पांचवां टी20 आज यानी 3 फरवरी को कीर्तिपुर के त्रिभुवन विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान में खेला गया. इस मैच में थाईलैंड ने नीदरलैंड को 17 रन से हरा दिया. यह थाईलैंड की ट्राई-सीरीज में तीसरे जीत है. वहीं नीदरलैंड की दूसरी हार है. इस मैच में नीदरलैंड को जीत के लिए 87 रनों का टारगेट मिला था. जवाब में नीदरलैंड की 69 रन पर सिमट गई. इस मैच में थाईलैंड की ओर से थिपचा पुत्तवोंग ने शानदार गेंदबाजी की. थिपचा पुत्तवोंग ने 3 ओवर में 10 रन और 2 मेडेन फेकर 3 विकेट चटकाई. जबकि ओनिचा कामचोम्फु को भी 3 विकेट मिले.

यह भी पढें: India vs England ODI Series 2025 Schedule: इस दिन से भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जाएगी वनडे सीरीज, यहां जानें पूरा कार्यक्रम और लाइव स्ट्रीमिंग की जानकारी

मैच की बात करें तो नीदरलैंड की महिलाओं ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया. पहले बल्लेबाजी करने उत्तरी थाईलैंड की 19.5 ओवर में 86 रन पर सिमट गई. थाईलैंड की बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप हो गई. थाईलैंड की ओर से चानिदा सुथिरुआंग ज्यादा 28 गेंदों में 27 रन बनाई. इसके अलावा और कोई बल्लेबाज 20 रन के आंकड़े को नहीं बना सकी. वहीं नीदरलैंड की ओर से आइरिस ज़्विलिंग, ईवा लिंच और सिल्वर सिगर्स को 2-2 विकेट मिला. जबकि इसाबेल वान डेर वोनिंग को 1 विकेट मिला.

🔥 RESULT 🔥| 🇳🇱 vs 🇹🇭 | Match 5 | TUI Cricket Ground |

Thailand clinch a thrilling 1️⃣7️⃣ Runs victory against @KNCBcricket , securing their 3rd win of the tournament! A hard-fought battle till the very end 🙌

Score - https://t.co/spWKZ87JIb#womenst20itriangular 🇹🇭

— Cricket Thailand (@ThailandCricket) February 3, 2025