NAM vs SCO, 3rd T20I Match Prediction: नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड में नामीबिया बनाम स्कॉटलैंड के बीच होगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

नामीबिया बनाम स्कॉटलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Namibia National Cricket Team vs Scotland National Cricket Team, 3rd T20I Match Winner Prediction: नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 18 अप्रैल को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला विंडहोक (Windhoek) के नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा. स्कॉटलैंड की टीम पहले ही इस सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है और अब क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी. वहीं, नामीबिया की टीम आखिरी मुकाबला जीतकर सम्मान बचाना चाहेगी. इस सीरीज में नामीबिया की अगुवाई गेरहार्ड इरास्मस (Gerhard Erasmus) के कंधों पर हैं. जबकि, स्कॉटलैंड की कमान रिची बेरिंगटन (Richie Berrington) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: SRH vs CSK, IPL 2026 27th Match Preview: राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में आज सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच होगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट समेत सारे डिटेल्स

हालिया मुकाबले की बात करें तो दूसरे टी20 में स्कॉटलैंड ने 157/8 का स्कोर खड़ा किया था, जिसमें ब्रैंडन मैकमुलेन और जैक जार्विस ने अहम पारियां खेलीं. जवाब में नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने 47* रन बनाए, लेकिन टीम 138/7 तक ही पहुंच सकी और 19 रन से मुकाबला हार गई. स्कॉटलैंड के लिए मैकेंजी जोन्स ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके थे.

पिच रिपोर्ट की बात करें तो नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड की सतह संतुलित मानी जाती है, जहां बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को मदद मिलती है. छोटी बाउंड्री होने के कारण यहां रन बनने की पूरी संभावना रहती है और टीमें लक्ष्य का पीछा करना पसंद करती हैं.

दक्षिण अफ्रीका महिला बनाम भारत महिला टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (NAM vs SCO T20I Head To Head Record)

दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 6 टी20 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान नामीबिया और स्कॉटलैंड दोनों ने 3-3 मैच जीते हैं. आंकड़ों के अनुसार मुकाबला बराबरी का रहा है.

ये टीम मार सकती है बाजी (NAM vs SCO Match Winner Prediction)

मौजूदा फॉर्म और टीम संतुलन को देखें तो स्कॉटलैंड का पलड़ा भारी नजर आता है. टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ने इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है. वहीं नामीबिया को जीत के लिए अपने टॉप ऑर्डर से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

स्कॉटलैंड की जीत की संभावना: 65%

नामीबिया की जीत की संभावना: 35%

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (NAM vs SCO 3rd T20I Match Playing Prediction)

नामीबिया: अलेक्जेंडर वोल्सचेंक, जान फ्रिलिंक, लॉरेन स्टीनकैंप, जान निकोल लॉफ्टी-ईटन, गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), मलान क्रूगर (विकेटकीपर), बर्नार्ड स्कोल्ट्ज, रूबेन ट्रम्पेलमैन, जान बाल्ट, जैक ब्रासेल, मैक्स हेइंगो.

स्कॉटलैंड: रिची बेरिंगटन (कप्तान), मैथ्यू क्रॉस (विकेटकीपर), जॉर्ज मुंसी, फिनले मैक्रीथ, ब्रैंडन मैकमुलेन, मार्क वॉट, क्रिस्टोफर मैकब्राइड, ओलिवर डेविडसन, जैस्पर डेविडसन, मैकेंजी जोन्स, सफयान शरीफ.

नोट: नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.