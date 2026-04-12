MI vs RCB, IPL 2026 20th Match Toss Winner Prediction: वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें किस टीम के पक्ष में जा सकता है टॉस

मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru, TATA Indian Premier League 2026 20th Match Toss Winner Prediction: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 20वां मुकाबला आज यानी 12 अप्रैल को मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (MI vs RCB) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुंबई (Mumbai) के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. मुंबई इंडियंस इस सीजन में लगातार हार के बाद वापसी करना चाहेगी, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बेहतर फॉर्म में नजर आ रही है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में मुंबई इंडियंस की कमान हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के हाथों में है, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की अगुवाई रजत पाटीदार (Rajat Patidar) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें:

मुकाबला मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच काफी अहम रहने वाला है. मुंबई इंडियंस ने अब तक इस सीजन में उतार-चढ़ाव भरा प्रदर्शन किया है, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बेहतर खेल दिखाया है. ऐसे में दोनों टीमें इस मैच में जीत दर्ज कर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेंगी. दोनों टीमों में रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव और रजत पाटीदार जैसे विस्फोटक खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं.

इस सीजन मुंबई इंडियंस की टीम दबाव में नजर आ रही है और टीम को बेहतर प्रदर्शन की जरूरत है. दूसरी तरफ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम संतुलित नजर आ रही है और आत्मविश्वास से भरी हुई है. ऐसे में मुकाबला रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है.

मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हेड टू हेड रिकॉर्ड (MI vs RCB Head To Head Record)

दोनों देशों की भिड़ंत में मुंबई इंडियंस का पलड़ा भारी रहा है. अब तक दोनों टीमें आईपीएल इतिहास में कुल 34 मैचों में आपस में भिड़ी हैं, जिसमें से 19 मैच मुंबई इंडियंस ने जीते हैं, जबकि 15 मुकाबले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने नाम किए हैं. पिछले सीजन की इकलौती भिड़ंत में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 12 रन से जीत दर्ज की थी. दोनों टीमों के बीच मैच में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (235) के नाम पर दर्ज है.

टॉस का महत्व (Toss And Pitch Report)

टाटा आईपीएल 2026 का 20वां मुकाबला आज मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है और यहां हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं. तेज आउटफील्ड और छोटी बाउंड्री के कारण बल्लेबाजों को फायदा मिलता है. हालांकि, शुरुआत में तेज गेंदबाजों को स्विंग मिल सकती है. इस मैदान पर टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले गेंदबाजी करना पसंद करती है.

मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में कौन होगा टॉस का बॉस? (MI vs RCB Toss Winner Prediction)

मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेले गए पिछले मुकाबलों में टॉस का परिणाम लगभग बराबरी का रहा है, लेकिन घरेलू परिस्थितियों को देखते हुए मुंबई इंडियंस को हल्का फायदा मिल सकता है. वानखेड़े स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मुकाबले में टॉस जीतने की संभावना मुंबई इंडियंस के पक्ष में थोड़ी ज्यादा नजर आती है.

आज के मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम टॉस जीत सकती है. टॉस की भविष्यवाणी पिछले रिकॉर्ड और घरेलू परिस्थितियों के आधार पर की गई है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (MI vs RCB 20th T20 Match Playing Prediction)

मुंबई इंडियंस: रोहित शर्मा, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या (कप्तान), नमन धीर, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, एएम गजनफर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: विराट कोहली, फिलिप साल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह, जोश हेजलवुड.

नोट: मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.