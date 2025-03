Mumbai Great Padmakar Shivalkar Dies: मुंबई क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी पडेकर शिवालकर का निधन: 124 फर्स्ट क्लास मैचों में चटकाए हैं 589 विकेट, फिर भी टीम इंडिया में नहीं मिली जगह (Watch Video)

Mumbai Great Padmakar Shivalkar Dies: मुंबई क्रिकेट के महानतम खिलाड़ियों में से एक, पाडेकर शिवलकर का निधन हो गया. उन्होंने अपने 25 साल लंबे करियर में 124 फर्स्ट क्लास मैचों में 589 विकेट चटकाए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कभी भारतीय टीम में खेलने का मौका नहीं मिला. उनकी काबिलियत के बावजूद, बिशन सिंह बेदी, प्रसन्ना, वेंकटराघवन और चंद्रशेखर की मौजूदगी के चलते उन्हें टेस्ट टीम में जगह नहीं मिल सकी. शिवलकर को क्रिकेट की बारीकियां वीनू मांकड़ ने सिखाईं. उन्होंने 1961-62 में मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया और 1980-81 के फाइनल के बाद संन्यास लिया.

हालांकि, 48 साल की उम्र के करीब एक बार फिर उन्हें रणजी ट्रॉफी में खेलने का मौका मिला और उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया.

The BCCI mourns the unfortunate demise of Shri Padmakar Shivalkar, one of India’s finest spinners ever.pic.twitter.com/i9BmVGYZRg

— CricketCPS (@CricketCPS) March 3, 2025