Most Tosses Lost In Test Cricket History: टेस्ट क्रिकेट इतिहास में 300 टॉस हारने वाली तीसरी टीम बनी भारत, यहां जानें पहले और दूसरे नंबर पर कौन?

England National Cricket Team vs India National Cricket Team, 2nd Test Match 2025 Day 2: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का दूसरा मुकाबला आज यानी 2 जुलाई से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बर्मिंघम (Birmingham ) के एजबेस्टन ग्राउंड्स (Edgbaston Ground) में खेला जा रहा हैं. पहले टेस्ट में इंग्लैंड की टीम ने टीम इंडिया को पांच विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. बर्मिंघम में होने वाले दूसरे टेस्ट में भी मेजबान टीम का पलड़ा भारी हो सकता हैं. पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 85 ओवर में पांच विकेट खोकर 310 रन बना लिए थे. शुभमन गिल नाबाद 114 रन और रवींद्र जडेजा नाबाद 41 रन बनाकर खेल रहे हैं. इस टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की कमान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) के कंधों पर हैं. जबकि, टीम इंडिया की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज 20 जून से 4 अगस्त तक खेली जाएगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है.

दूसरे टेस्ट मैच के दौरान बर्मिंघम के एजबेस्टन ग्राउंड्स टॉस हारते ही टीम इंडिया के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया हैं. टेस्ट क्रिकेट इतिहास में टीम इंडिया 300 टॉस हारने वाली तीसरी टीम बन गई है. इस लिस्ट में इंग्लैंड पहले पायदान पर हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरे नंबर पर हैं. इन दोनों टीमों के बाद अब टीम इंडिया तीसरे स्थान पर पहुंच गई हैं.

India becomes the third team to lose 300 tosses in Test cricket history. 🤯

Most Tosses Lost in Test Cricket:

563 – England (1,086 matches)

434 – Australia (875 matches)

300* – India (591 matches)

283 – West Indies (585 matches)

247 – Pakistan (465 matches)

245 – South Africa… pic.twitter.com/0rU7IF7tYQ

— All Cricket Records (@Cric_records45) July 2, 2025