Will Mitchell Starc Play in IPL 2026: क्या टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास लेने के बाद मिचेल स्टार्क आईपीएल 2026 में खेलेंगे? पढ़े पूरी खबर

क्या मिचेल स्टार्क टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास की घोषणा के बाद आईपीएल 2026 (इंडियन प्रीमियर लीग) में खेलेंगे? यह सवाल प्रशंसकों, खासकर भारत के फैन्स के मन में उठ रहा होगा, क्योंकि इस बाएँ हाथ के तेज़ गेंदबाज़ ने ऑस्ट्रेलिया के लिए टी20 में अपने करियर को अलविदा कह दिया है. बेशक, मिचेल स्टार्क को इस पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ों में से एक माना जाता है और उन्होंने टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया है, जहाँ उन्होंने 65 मैच खेले और 23.81 की औसत से 79 विकेट लिए. वह टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में ऑस्ट्रेलियाई तेज़ गेंदबाज़ों में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ भी हैं और भारत और श्रीलंका में होने वाले 2026 के टी20 विश्व कप में अब कुछ ही महीने बचे हैं, ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को उनकी जगह भरने के लिए कुछ सोचना होगा.

मिचेल स्टार्क, जिन्होंने आखिरी बार 2024 में टी20I खेला था, एरॉन फिंच की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का हिस्सा थे, जिसने वर्ष 2021 में टी20 विश्व कप का खिताब जीता था. 35 वर्षीय ने ऑस्ट्रेलिया के सफल अभियान में सात मैचों में भाग लिया और नौ विकेट लिए. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में, मिचेल स्टार्क ने टी20I क्रिकेट छोड़ने के अपने फैसले के बारे में बताया. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने कहा कि वह 2027 में होने वाले एकदिवसीय विश्व कप के साथ टेस्ट और एकदिवसीय मैचों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं. उन्होंने कहा, "टेस्ट क्रिकेट हमेशा से मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और 2027 में एक विदेशी भारतीय टेस्ट दौरे, एशेज और एकदिवसीय विश्व कप को देखते हुए, मुझे लगता है कि इन अभियानों के लिए तरोताजा, फिट और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का यह मेरा सबसे अच्छा तरीका है."

क्या टी20I संन्यास के बाद मिचेल स्टार्क आईपीएल 2026 में खेलेंगे?

टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास की घोषणा के बाद भी मिचेल स्टार्क आईपीएल में खेलना जारी रखेंगे. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक बयान में स्पष्ट किया है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए अब टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में नहीं खेलने के बावजूद, मिचेल स्टार्क घरेलू टी20 लीग और आईपीएल के लिए उपलब्ध रहेंगे. मिचेल स्टार्क आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हैं और अगर उन्हें टीम में बरकरार रखा जाता है, तो वह आईपीएल 2026 में भी इसी टीम के लिए खेलेंगे. दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2025 की नीलामी में मिचेल स्टार्क को 11.75 करोड़ रुपये की भारी-भरकम कीमत पर खरीदा था. आईपीएल 2025 में, इस ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ने 11 मैच खेले और 14 विकेट लिए.

Matches Wickets Average Economy 52 65 23.12 8.61

मिचेल स्टार्क का आईपीएल करियर बेहद प्रभावशाली रहा है. इस तेज़ गेंदबाज़ ने अब तक तीन टीमों - आरसीबी (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु), केकेआर (कोलकाता नाइट राइडर्स) और डीसी (दिल्ली कैपिटल्स) के लिए कुल 52 मैच खेले हैं और 65 विकेट लिए हैं.