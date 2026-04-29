MI vs SRH, IPL 2026 41st Match Preview: वानखेड़े स्टेडियम में आज मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट समेत सारे डिटेल्स

मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad, TATA Indian Premier League 2026 41st Match Preview Details: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 41वां मुकाबला आज यानी 29 अप्रैल को मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (MI vs SRH) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुंबई (Mumbai) के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम (Wankhede Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. मुंबई इंडियंस ने इस सीजन में अब तक 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 2 में जीत और 5 में हार का सामना किया है. वहीं, सनराइजर्स हैदराबाद ने 8 मैच खेले हैं, जिसमें 5 में जीत और 3 में हार मिली है. दोनों टीमों की नजर इस मुकाबले को जीतकर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने पर होगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में मुंबई इंडियंस की अगुवाई हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) कर रहे हैं, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद की कमान पैट कमिंस (Pat Cummins) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: KL Rahul IPL Stats Against RCB: आईपीएल इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है केएल राहुल का प्रदर्शन, आंकड़ों पर एक नजर

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 41वें मुकाबले में दोनों टीमों के लिए जीत बेहद जरूरी है. मुंबई इंडियंस अपने पिछले मुकाबले में हार के बाद वापसी करना चाहेगी. दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद शानदार फॉर्म में है और जीत का सिलसिला बरकरार रखना चाहेगी.

मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद हेड टू हेड (MI vs SRH Head To Head)

आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 25 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें मुंबई इंडियंस ने 15 मैच जीते हैं, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद को 10 मुकाबलों में जीत मिली है. पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच 2 मुकाबले खेले गए थे और दोनों ही मैच मुंबई इंडियंस ने अपने नाम किए थे.

मुंबई इंडियंस की टीम इस मुकाबले में कुछ बदलाव के साथ उतर सकती है. रोहित शर्मा की प्लेइंग इलेवन में वापसी हो सकती है. क्विंटन डिकॉक, सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा से बल्लेबाजी में बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और दीपक चाहर अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम संतुलित नजर आ रही है. अभिषेक शर्मा और ईशान किशन शानदार फॉर्म में हैं. हेनरिक क्लासेन मिडिल ऑर्डर में मैच का रुख बदल सकते हैं, जबकि गेंदबाजी में पैट कमिंस और ईशान मलिंगा टीम के लिए अहम साबित हो सकते हैं.

वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Wankhede Cricket Stadium Pitch Report)

टाटा आईपीएल 2026 का 41वां मुकाबला आज यानी 29 अप्रैल को मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. वानखेड़े स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. यहां की छोटी बाउंड्री और तेज आउटफील्ड बल्लेबाजों को तेजी से रन बनाने में मदद करती है. पहली पारी का औसत स्कोर यहां लगभग 171 रन के आसपास रहता है. तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में मदद मिल सकती है, जबकि स्पिनरों को सीमित सहायता मिलने की संभावना है.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजर (MI vs SRH Key Players To Watch Out): मुंबई इंडियंस के लिए तिलक वर्मा शानदार फॉर्म में हैं और उनसे बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में अल्लाह गजनफर प्रभाव डाल सकते हैं. दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद के लिए हेनरिक क्लासेन, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन बल्लेबाजी में कमाल कर सकते हैं, जबकि गेंदबाजी में ईशान मलिंगा पर सभी की नजरें रहेंगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दूसरे को कर सकते हैं परेशान (MI vs SRH Mini Battle): जसप्रीत बुमराह और हेनरिक क्लासेन के बीच मुकाबला दिलचस्प हो सकता है. वहीं सूर्यकुमार यादव और पैट कमिंस के बीच टक्कर भी इस मैच का रुख तय कर सकती है.

मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 41वां टी20 मैच कब और कहां खेला जाएगा? (MI vs SRH 41st Match Date And Venue)

टाटा आईपीएल 2026 का 41वां मुकाबला आज यानी 29 अप्रैल को मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 7:30 बजे से खेला जाएगा. इस मैच का टॉस मुकाबला शुरू होने से आधे घंटे पहले होगा.

भारत में मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (MI vs SRH 41st Match Live TV Channel Telecast In India)

टाटा आईपीएल 2026 का 41वां मुकाबला आज यानी 29 अप्रैल को मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा.

भारत में मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch MI vs SRH 41st Match Live Streaming In India)

टाटा आईपीएल 2026 का 41वां मुकाबला आज यानी 29 अप्रैल को मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (MI vs SRH 41st T20 Match Playing Prediction)

मुंबई इंडियंस: रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या (कप्तान), तिलक वर्मा, विल जैक्स, केशव महाराज, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह और अल्लाह गजनफर.

सनराइजर्स हैदराबाद: अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, सलील अरोड़ा (विकेटकीपर), अनिकेत वर्मा, नितीश रेड्डी, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, साकिब हुसैन, प्रफुल हिंगे और ईशान मलिंगा.

नोट: मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम बनाम सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.