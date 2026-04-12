MI vs RCB Stats In IPL: आईपीएल इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़ें

मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru, TATA Indian Premier League 2026 20th Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 20वां मुकाबला आज यानी 12 अप्रैल को मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (MI vs RCB) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुंबई (Mumbai) के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. मुंबई इंडियंस ने इस सीजन अब तक तीन मुकाबले खेले हैं, जिसमें उसे एक में जीत और दो में हार मिली है. वहीं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने तीन मैचों में दो जीत और एक हार दर्ज की है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में मुंबई इंडियंस की कमान हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के हाथों में है, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की अगुवाई रजत पाटीदार (Rajat Patidar) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें:

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 20वें मैच में मुंबई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से 12 अप्रैल को होगा. मुंबई इंडियंस की टीम इस मुकाबले में वापसी के इरादे से उतरेगी, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी.

मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हेड टू हेड (MI vs RCB Head To Head Record)

आईपीएल इतिहास में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अब तक 34 मुकाबले हुए हैं. इस दौरान मुंबई इंडियंस का पलड़ा भारी रहा है. मुंबई इंडियंस ने 19 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 15 मैचों में जीत मिली है. पिछले सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 12 रन से जीत दर्ज की थी.

वानखेड़े स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. यहां छोटी बाउंड्री और तेज आउटफील्ड के कारण बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं. शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, लेकिन बाद में बल्लेबाज हावी हो सकते हैं. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर करीब 170 रन है.

मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 34 मैचों में 848 रन बनाए हैं. वहीं, सूर्यकुमार यादव भी इस मुकाबले में अहम भूमिका निभा सकते हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए विराट कोहली ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 34 मैचों में 922 रन बनाए हैं. इसके अलावा रजत पाटीदार शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और टीम के लिए बड़ी पारी खेल सकते हैं.

गेंदबाजी में मुंबई इंडियंस के लिए जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट अहम रहेंगे. वहीं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड मैच का रुख बदल सकते हैं.

नोट: मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.