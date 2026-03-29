MI vs KKR, IPL 2026 2nd Match Scorecard: रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर मुंबई इंडियंस ने किया जीत के साथ आगाज, रोहित शर्मा ने खेली आतिशी पारी; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

रोहित शर्मा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Mumbai Indians Cricket Team vs Kolkata Knight Riders Cricket Team, TATA Indian Premier League 2026 2nd Match Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का रोमांच जारी है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी जीतने के लिए जोर लगा रही हैं. इस सीजन का दूसरा मुकाबला आज यानी 29 मैच को मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (MI vs KKR) के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुंबई (Mumbai) के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स को छह विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही मुंबई इंडियंस की टीम ने इस टूर्नामेंट में जीत के साथ आगाज किया हैं. दोनों टीमें इस मुकाबले से पहले टूर्नामेंट का आगाज करेंगी. इस सीजन में मुंबई इंडियंस की कमान हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के हाथों में है, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स की अगुवाई अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: MI vs KKR, IPL 2026 2nd Match Scorecard: वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस के सामने रखा 221 रनों का टारगेट, अजिंक्य रहाणे और अंगकृष रघुवंशी ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Mumbai Indians Cricket Team vs Kolkata Knight Riders Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 69 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में चार विकेट खोकर 220 रन बनाए. कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से कप्तान अजिंक्य रहाणे ने सबसे ज्यादा 67 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान अजिंक्य रहाणे ने 40 गेंदों पर तीन चौके और पांच छक्के लगाए. अजिंक्य रहाणे के अलावा अंगकृष रघुवंशी ने 51 रन बनाए.

दूसरी तरफ, मुंबई इंडियंस की टीम को शार्दुल ठाकुर ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. मुंबई इंडियंस की ओर से शार्दुल ठाकुर ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. शार्दुल ठाकुर के अलावा कप्तान हार्दिक पांड्या ने एक विकेट चटकाए. मुंबई इंडियंस की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 221 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम का आगाज भी धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 148 रन बोर्ड पर लगा दिए. मुंबई इंडियंस की टीम ने महज 19.1 ओवर में चार विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. मुंबई इंडियंस की तरफ से सलामी बल्लेबाज रयान रिकेलटन ने सबसे ज्यादा 81 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान रयान रिकेलटन ने महज 43 गेंदों पर चार चौके और आठ छक्के लगाए. रयान रिकेलटन के अलावा रोहित शर्मा ने 78 रन बटोरे.

वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को वैभव अरोड़ा ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से वैभव अरोड़ा,सुनील नारायण और कार्तिक त्यागी ने सबसे ज्यादा एक-एक विकेट अपने नाम किए. वैभव अरोड़ा, सुनील नारायण और कार्तिक त्यागी के अलावा किसी भी गेंदबाज को विकेट नहीं मिला.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

कोलकाता नाइट राइडर्स की बल्लेबाजी: 220/4, 20 ओवर (फिन एलन 37 रन, अजिंक्य रहाणे 67 रन, कैमरून ग्रीन 18 रन, अंगकृष रघुवंशी 51 रन, रिंकू सिंह नाबाद 30 रन और रमनदीप सिंह नाबाद 4 रन.)

मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी: (शार्दुल ठाकुर 3 विकेट और हार्दिक पांड्या 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी: 204/3, 19.1 ओवर (रोहित शर्मा 78 रन, रयान रिकेलटन 81 रन, सूर्यकुमार यादव 16 रन, तिलक वर्मा 20 रन, हार्दिक पांड्या नाबाद 18 रन और नमन धीर नाबाद 5 रन, शार्दुल ठाकुर रन, मयंक मारकंडे रन, एएम गजनफर रन, ट्रेंट बोल्ट रन और जसप्रीत बुमराह रन.)

कोलकाता नाइट राइडर्स की गेंदबाजी: (वैभव अरोड़ा 1 विकेट, कार्तिक त्यागी 1 विकेट और सुनील नारायण 1 विकेट).

नोट: मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.