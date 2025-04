MI vs CSK, TATA IPL 2025 38th Match Pitch Report: वानखेड़े में मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों का होगा बोलबाला या सीएसके के गेंदबाज मचाएंगे तबाही, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट

वानखेड़े स्टेडियम(Photo Credits: @Oam_16/X)

Mumbai Indians vs Chennai Super Kings, TATA IPL 2025 38th Match Pitch Report And Weather Update: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2025) के 18वें संस्करण में आज फैंस के लिए दो और कांटे की टक्कर की तैयार है. दिन के दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स (Mumbai Indians vs Chennai Super Kings) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुंबई (Mumbai) के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस ने सात मैचों में तीन जीते हैं और चार हारे हैं. छह अंकों के साथ मुंबई अंक तालिका में सातवें स्थान पर है. चेन्नई सुपर किंग्स की स्थिति अच्छी नहीं है. चेन्नई सुपर किंग्स ने भी सात मैच खेले हैं लेकिन सिर्फ दो ही मैच जीते हैं जबकि पांच मैचों में उसे हार मिली है. चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में 10वें नंबर पर है. अगर आज चेन्नई सुपर किंग्स जीतती है तो वह आठवें पायदान पर आ जाएगी. ऐसे में यह मुकाबला बेहद रोमांचक रहने वाला है. MI vs CSK, TATA IPL 2025 38th Match Winner Prediction: मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आज होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

आईपीएल इतिहास में वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने अबतक कुल 88 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान मुंबई इंडियंस ने 54 मुकाबलों में जीत हासिल की हैं और 33 मुकाबलों में उन्हें हार मिली है. वहीं, एक मैच टाई रहा है. इस मैदान पर मुंबई इंडियंस का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 234 रन है. चेन्नई सुपर किंग्स ने इस मैदान अब तक 25 मुकाबले खेले हैं. इस बीच चेन्नई सुपर किंग्स को 13 मैच में जीत मिली है. 12 मुकाबलों में चेन्नई सुपर किंग्स को हार का सामना करना पड़ा है. इस मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 220 रन है.

मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान और सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 35 पारियों में 128.55 की स्ट्राइक रेट से 896 रन बनाए हैं. इस दौरान रोहित शर्मा का सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 105 रन रहा है. चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 37 पारियों में 131.28 की स्ट्राइक रेट से 768 रन बनाए हैं. इस दौरान एमएस धोनी का सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 63 रन रहा है.

मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के आकंड़ें (MI vs CSK Head To Head In IPL)

आईपीएल इतिहास में मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अबतक कुल 38 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान मुंबई इंडियंस का पड़ला भारी रहा है. मुंबई इंडियंस की टीम ने 20 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, चेन्नई सुपर किंग्स को महज 18 मैच में जीत नसीब हुई हैं. इस सीजन दोनों टीम की यह दूसरी भिड़ंत है. आईपीएल के पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला खेला गया था. इस दौरान चेन्नई सुपर किंग्स ने बाजी मारी थीं.

वानखेड़े पिच रिपोर्ट (Wankhede Pitch Report)

टाटा आईपीएल 2025 का 38वां मुकाबला मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुंबई में खेला जाएगा. वानखेड़े स्टेडियम की पिच पर बल्लेबाजी को काफी मदद मिल सकती है. यहां की पिच लाल मिट्टी से बनी है, जिससे उछाल अच्छा मिलता है और गेंद आसानी से बल्ले पर आती है. इस मैदान पर स्पिनरों को भी विकेट चटकाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते है. पिच में घास भी नहीं होती है, जिससे तेज गेंदबाजों को भी कम ही मदद मिलती है. इस मैदान पर टॉस की भूमिका काफी अहम रहती है. कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद करते हैं. टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

मुंबई इंडियंस: रोहित शर्मा, रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), विल जैक्स, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), नमन धीर, मिशेल सेंटनर, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रित बुमरा, विग्नेश पुथुर.

चेन्नई सुपर किंग्स: शेख रशीद, रचिन रवींद्र, राहुल त्रिपाठी, शिवम दुबे, विजय शंकर, रवींद्र जड़ेजा, जेमी ओवरटन, एमएस धोनी (कप्तान और विकेटकीपर), अंशुल कंबोज, नूर अहमद, खलील अहमद, मथीशा पथिराना.

नोट: मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.