LSG vs RR, IPL 2026 32nd Match Preview: इकाना स्टेडियम में आज लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट समेत सारे डिटेल्स

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम राजस्थान रॉयल्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals, TATA Indian Premier League 2026 32nd Match Preview Details: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 32वां मुकाबला आज यानी 22 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम राजस्थान रॉयल्स (LSG vs RR) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ (Lucknow) के इकाना स्टेडियम (Ekana Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 7:30 बजे से खेला जाएगा. ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स एक नाजुक स्थिति में हैं, तीन मैचों की हार के बाद 9वें स्थान पर हैं. राजस्थान रॉयल्स के पास भी वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल जैसे बल्लेबाज हैं जो कि पावरप्ले में मैच छीन सकते हैं. दोनों टीमों की नजर जीत दर्ज करने पर होगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स की अगुवाई ऋषभ पंत (Rishabh Pant) कर रहे हैं. जबकि, राजस्थान रॉयल्स की कमान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: LSG vs RR, IPL 2026 32nd Match Stats And Preview: टूर्नामेंट के 32वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को हराकर तीसरी जीत दर्ज करना चाहेगी लखनऊ सुपर जायंट्स, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 32वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स अपने घरेलू मैदान पर वापसी करने के इरादे से उतरेगी. टीम के गेंदबाजों को पिछले मैच में काफी रन पड़े थे, ऐसे में इस मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी. दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स की टीम संतुलित नजर आ रही है और बल्लेबाजी के साथ-साथ गेंदबाजी में भी दम दिखा रही है. यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी जैसे बल्लेबाज पावरप्ले में तेजी से रन बना सकते हैं, जबकि गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर और रवि बिश्नोई टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं.

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम राजस्थान रॉयल्स हेड टू हेड (LSG vs RR Head To Head Record)

आईपीएल इतिहास में लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच अबतक कुल छह मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान राजस्थान रॉयल्स का पलड़ा भारी रहा है. राजस्थान रॉयल्स की टीम ने चार मुकाबले अपने नाम किए हैं, वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स सिर्फ दो मैच ही जीत पाई है. आईपीएल के पिछले सीजन में दोनों टीमें सिर्फ एक मैच में आपस में भिड़ी थी, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स ने दो रन से जीत दर्ज की थी. यह आईपीएल 2026 में दोनों टीमों के बीच पहली भिड़ंत होने वाली है.

इकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ की पिच रिपोर्ट (Ekana Cricket Stadium Pitch Report)

टाटा आईपीएल 2026 का 32वां मुकाबला आज यानी 22 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इकाना स्टेडियम की पिच काली मिट्टी से बनी हुई है, जो आमतौर पर स्पिन गेंदबाजों को ज्यादा मदद देती है. मैच की शुरुआत में तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ता है, स्पिनर्स का दबदबा बढ़ जाता है. पिछले कुछ मैचों में यहां बल्लेबाजों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है और बड़े स्कोर देखने को मिले हैं. हाउस्टेट के मुताबिक, इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर करीब 173 रन है, जो एक प्रतिस्पर्धी टोटल माना जा सकता है.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजर (LSG vs RR Key Players To Watch Out): राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी शानदार फॉर्म में हैं. वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स के प्रिंस यादव गेंदबाजी में प्रभाव छोड़ रहे हैं. इसके अलावा रवि बिश्नोई भी अपनी स्पिन से मैच का रुख बदल सकते हैं.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दूसरे को कर सकते हैं परेशान (LSG vs RR Mini Battle): यशस्वी जायसवाल और मोहम्मद शमी के बीच की टक्कर दिलचस्प हो सकती है. वहीं ऋषभ पंत और जोफ्रा आर्चर के बीच मुकाबला भी रोमांचक रहेगा.

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच 32वां टी20 मैच कब और कहां खेला जाएगा? (LSG vs RR 32nd Match Date And Venue)

टाटा आईपीएल 2026 का 32वां मुकाबला आज यानी 22 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 7:30 बजे से खेला जाएगा. इस मैच का टॉस मुकाबला शुरू होने से आधे घंटे पहले होगा.

भारत में लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम राजस्थान रॉयल्स मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (LSG vs RR 32nd Match Live TV Channel Telecast In India)

टाटा आईपीएल 2026 का 32वां मुकाबला आज यानी 22 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा. इस मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा.

भारत में लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम राजस्थान रॉयल्स मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch LSG vs RR 32nd Match Live Streaming In India)

टाटा आईपीएल 2026 का 32वां मुकाबला आज यानी 22 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा. इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (LSG vs RR 32nd T20 Match Playing Prediction)

लखनऊ सुपर जायंट्स: एडेन मार्करम, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), निकोलस पूरन, आयुष बडोनी, मुकुल चौधरी, मोहम्मद शमी, आवेश खान, प्रिंस यादव, मणिमारन सिद्धार्थ और मोहसिन खान.

राजस्थान रॉयल्स: वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, संदीप शर्मा और रवि बिश्नोई.

नोट: लखनऊ सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम बनाम राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.