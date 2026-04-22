LSG vs RR, IPL 2026 32nd Match Stats And Preview: टूर्नामेंट के 32वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को हराकर तीसरी जीत दर्ज करना चाहेगी लखनऊ सुपर जायंट्स, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम राजस्थान रॉयल्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals, TATA Indian Premier League 2026 32nd Match Stats And Preview Details: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 32वां मुकाबला आज यानी 22 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम राजस्थान रॉयल्स (LSG vs RR) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ (Lucknow) के इकाना स्टेडियम (Ekana Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 7:30 बजे से खेला जाएगा. ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स एक नाजुक स्थिति में हैं, तीन मैचों की हार के बाद 9वें स्थान पर हैं. राजस्थान रॉयल्स के पास भी वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल जैसे बल्लेबाज हैं जो कि पावरप्ले में मैच छीन सकते हैं. दोनों टीमों की नजर जीत दर्ज करने पर होगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स की अगुवाई ऋषभ पंत (Rishabh Pant) कर रहे हैं. जबकि, राजस्थान रॉयल्स की कमान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Will MS Dhoni Play in MI vs CSK IPL 2026 Match: मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स के मुकाबले से पहले बड़ी खबर, क्या आईपीएल 2026 में वापसी करेंगे एमएस धोनी? फिटनेस को लेकर आया अपडेट

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 32वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से 22 अप्रैल को होगा. राजस्थान रॉयल्स ने अब तक चार मैच जीते हैं और दो में शिकस्त झेली है, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स ने सिर्फ दो मुकाबले जीते हैं और चार मुकाबलों में हार का सामना किया है. अब लखनऊ के इकाना स्टेडियम मेंलखनऊ सुपर जायंट्स बनाम राजस्थान रॉयल्स की टीमें आमने-सामने होंगी. चलिए इस रोमांचक मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं.

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम राजस्थान रॉयल्स हेड टू हेड (LSG vs RR Head To Head Record)

आईपीएल इतिहास में लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच अबतक कुल छह मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान राजस्थान रॉयल्स का पलड़ा भारी रहा है. राजस्थान रॉयल्स की टीम ने चार मुकाबले अपने नाम किए हैं, वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स सिर्फ दो मैच ही जीत पाई है. आईपीएल के पिछले सीजन में दोनों टीमें सिर्फ एक मैच में आपस में भिड़ी थी, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स ने दो रन से जीत दर्ज की थी. यह आईपीएल 2026 में दोनों टीमों के बीच पहली भिड़ंत होने वाली है.

लखनऊ सुपर जायंट्स को अपने पिछले मैच में पंजाब किंग्स के खिलाफ 54 रन से करारी शिकस्त मिली थी. उस मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाज बेहद महंगे साबित हुए थे. PBKS ने 254/7 का स्कोर बनाया था. ऐसे में लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाज अपने प्रदर्शन में सुधार करने की कोशिश करेगी. राजस्थान रॉयल्स को अपने पिछले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ हार मिली थी. उस मैच में राजस्थान रॉयल्स की टीम 155 रन ही बना सकी थी. राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग इस समय खराब फॉर्म में चल रहे हैं. वह लय में वापसी का प्रयास करेंगे.

इकाना स्टेडियम की पिच (Ekana Cricket Stadium)

टाटा आईपीएल 2026 का 32वां मुकाबला आज यानी 22 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. इकाना स्टेडियम की पिच का निर्माण काली मिट्टी से किया गया है. इस पर स्पिन गेंदबाजों को काफी मदद मिलती है. यहां शुरुआत में तेज गेंदबाजों को भी मदद मिलती है, लेकिन समय निकलने के साथ-साथ स्पिनर्स हावी होने लगते हैं. पिछले सीजन में यहां बल्लेबाजी भी काफी अच्छी हुई थी. पहले 200+ के स्कोर बनने मुश्किल होते थे, लेकिन अब यहां खूब रन भी बनते हैं.हाउस्टेट के मुताबिक, मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 173 रन है.

लखनऊ का मौसम (Lucknow Weather Update)

टाटा आईपीएल 2026 का 32वां मुकाबला आज यानी 22 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. एक्यूवेदर के अनुसार, 22 अप्रैल को लखनऊ का मौसम पूरी तरह साफ रहेगा. यहां अधिकतम तापमान 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहने का अनुमान है. बारिश की संभावना एकदम नहीं है. ऐसे में एक अच्छा मैच देखने मिल सकता है.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें (Key Players To Watch)

टाटा आईपीएल के मौजूदा सीजन में राजस्थान रॉयल्स के युवा विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का बल्ला खूब चल रहा है. वैभव सूर्यवंशी ने छह पारियों में 41.00 की औसत और 236.53 की स्ट्राइक रेट से 246 रन बनाए हैं. लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने 6 मैचों में 17.18 की औसत और 8.59 की इकॉनमी रेट के साथ 11 विकेट लिए हैं. राजस्थान रॉयल्स के स्पिनर रवि बिश्नोई ने 6 मुकाबलों में 19.00 की औसत के साथ 10 विकेट लिए हैं.

कब और कहां देखें मुकाबला?

लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच यह मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में रात 7:30 बजे से खेला जाएगा. भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार ऐप पर इस मैच का सीधा प्रसारण देखा जा सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (LSG vs RR 32nd T20 Match Playing Prediction)

लखनऊ सुपर जायंट्स: एडेन मार्करम, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत (कप्तान) (विकेटकीपर), निकोलस पूरन, आयुष बडोनी, मुकुल चौधरी, मोहम्मद शमी, आवेश खान, प्रिंस यादव, मणिमारन सिद्धार्थ, और मोहसिन खान.

राजस्थान रॉयल्स: वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर,संदीप शर्मा, और रवि बिश्नोई.

नोट: लखनऊ सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम बनाम राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.