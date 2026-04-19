Will MS Dhoni Play in MI vs CSK IPL 2026 Match: मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स के मुकाबले से पहले बड़ी खबर, क्या आईपीएल 2026 में वापसी करेंगे एमएस धोनी? फिटनेस को लेकर आया अपडेट

Will MS Dhoni Play in MI vs CSK IPL 2026 Match: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (TATA Indian Premier League 2026) में क्रिकेट फैंस को जिस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार है, वह है मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स (MI vs CSK) का महामुकाबला. 23 अप्रैल को मुंबई (Mumbai) के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में खेले जाने वाले इस मैच से पहले सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज एमएस धोनी मैदान पर वापसी करेंगे.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, एमएस धोनी अब लगभग पूरी तरह फिट हो चुके हैं और जल्द ही टीम में वापसी कर सकते हैं. धोनी आईपीएल 2026 के शुरुआती तीन हफ्तों में पिंडली (calf) की चोट के कारण बाहर रहे थे. यह चोट उन्हें चेन्नई में प्री-सीजन ट्रेनिंग कैंप के दौरान लगी थी.

दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज एमएस धोनी ने हाल ही में ट्रेनिंग सेशंस में बल्लेबाजी करते हुए अच्छी लय दिखाई है. बताया जा रहा है कि वह बिना किसी परेशानी के नेट्स में बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिससे उनकी फिटनेस को लेकर सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं. चेन्नई सुपरकिंग्स के हेड कोच Stephen Fleming ने भी संकेत दिए हैं कि टीम मैनेजमेंट उन्हें पूरी तरह फिट होने के बाद ही मैदान पर उतारना चाहता है.

धोनी की गैरमौजूदगी में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई में चेन्नई सुपरकिंग्स का प्रदर्शन मिला-जुला रहा है. इस दौरान टीम में संजू सैमसन को शामिल किया गया, जिन्होंने विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाली और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ नाबाद शतक भी जड़ा.

अब सवाल यह है कि धोनी की वापसी के बाद टीम कॉम्बिनेशन कैसा होगा. रिपोर्ट्स के अनुसार, चेन्नई सुपरकिंग्स धोनी को “इम्पैक्ट प्लेयर” के रूप में इस्तेमाल कर सकती है. इससे वह केवल बल्लेबाजी पर ध्यान दे पाएंगे और पूरे 20 ओवर विकेटकीपिंग का दबाव नहीं रहेगा.

अगर ऐसा होता है तो धोनी डेथ ओवर्स में फिनिशर की भूमिका निभाते हुए टीम के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं. उनकी अनुभव और दबाव में खेलने की क्षमता किसी भी मुकाबले का रुख बदल सकती है. फिलहाल, फैंस को 23 अप्रैल के इस बड़े मुकाबले का इंतजार है, जहां यह साफ हो जाएगा कि आईपीएल का यह “एल क्लासिको” मुकाबला एमएस धोनी की वापसी का गवाह बनेगा या नहीं.