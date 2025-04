LSG vs GT, TATA IPL 2025 26th Match Toss Update And Live Scorecard: लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

लखनऊ सुपर जाइंट्स बनाम गुजरात टाइटंस (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans, TATA IPL 2025 26th Match Toss Update And Live Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का 26वां मुकाबला आज यानी 12 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) बनाम गुजरात टाइटंस (GT) के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ (Lucknow) के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम (Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस सीजन में एलएसजी की अगुवाई ऋषभ पंत (Rishabh Pant) कर रहे हैं. जबकि, जीटी की कमान शुभमन गिल (Shubman Gill) के कंधों पर हैं. इस सीजन में दोनों टीमों का प्रदर्शन अबतक शानदार रहा है. इस रोमांचक मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के इस मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं.

लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला:

🚨 𝑻𝑶𝑺𝑺 𝑼𝑷𝑫𝑨𝑻𝑬 🚨 Lucknow Super Giants won the toss and elected to bowl first against Gujarat Titans! 🪙#LSGvGT #IPL2025 #Sportskeeda pic.twitter.com/6kSuF0Uik8 — Sportskeeda (@Sportskeeda) April 12, 2025

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

LSG (Starting XI): Aiden Markram 🇿🇦, Nicholas Pooran 🇹🇹, Rishabh Pant (wk/c), Himmat Singh, David Miller 🇿🇦, Abdul Samad, Shardul Thakur, Akash Deep, Digvesh Singh Rathi, Avesh Khan, Ravi Bishnoi#IPL2025 #LSGvGT #LSG — Circle of Cricket (@circleofcricket) April 12, 2025

लखनऊ सुपर जायंट्स: एडेन मार्कराम, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), हिम्मत सिंह, डेविड मिलर, अब्दुल समद, शार्दुल ठाकुर, आकाश दीप, दिग्वेश सिंह राठी, अवेश खान, रवि बिश्नोई.

GT (Starting XI): Sai Sudharsan, Shubman Gill (c), Jos Buttler (wk) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Washington Sundar, Sherfane Rutherford 🇬🇾, Shahrukh Khan, Rahul Tewatia, Arshad Khan, Rashid Khan 🇦🇫, R Sai Kishore, Mohammed Siraj#IPL2025 #LSGvGT #GujaratTitans — Circle of Cricket (@circleofcricket) April 12, 2025

गुजरात टाइटंस: साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, शेरफेन रदरफोर्ड, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, अरशद खान, राशिद खान, रविश्रीनिवासन साई किशोर, मोहम्मद सिराज.

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम गुजरात टाइटंस मैच का लाइव स्कोरकार्ड: