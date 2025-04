LSG vs GT Last 5 Matches Dream 11 Fantasy Points: लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम गुजरात टाइटंस के इन खिलाड़ियों ने बरपाया कहर, कमाए सबसे ज्यादा ड्रीम 11 फैंटेसी पॉइंट्स; इनपर खेल सकते हैं दाव

लखनऊ सुपर जाइंट्स बनाम गुजरात टाइटंस (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans, TATA IPL 2025 26th Match Dream 11 Players Fantasy Stats: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का 25वां मुकाबला आज यानी 12 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) बनाम गुजरात टाइटंस (GT) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ (Lucknow) के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम (Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर साढ़े तीन बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में एलएसजी की अगुवाई ऋषभ पंत (Rishabh Pant) कर रहे हैं. जबकि, जीटी की कमान शुभमन गिल (Shubman Gill) के कंधों पर हैं. इस सीजन में दोनों टीमों का प्रदर्शन अबतक शानदार रहा है. LSG vs GT T20 Stats In TATA IPL: आईपीएल इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने पिछले चार मैचों में जीत दर्ज की है. ऐसे में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम गुजरात टाइटंस का विजय रथ रोकना चाहेगी. बता दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने तीन मुकाबले जीते हुए हैं. दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

यहां देखें खिलाड़ियों के ड्रीम 11 फैंटेसी पॉइंट्स

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम गुजरात टाइटंस के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले की Dream11 टीम की बात करें तो उसमें निकोलस पूरन, मिशेल मार्श और साई सुदर्शन को मौका दिया जा सकता हैं. वहीं, गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज, रविश्रीनिवासन साई किशोर और शार्दुल ठाकुर पर दाव खेल सकते हैं.

बल्लेबाजों के फैंटेसी पॉइंट:

निकोलस पूरन: लखनऊ सुपर जायंट्स के घातक बल्लेबाज निकोलस पूरन आपकी ड्रीम 11 टीम के लिए एक अच्छी पसंद हो सकते हैं. इस सीजन में पिछले पांच मैचों में निकोलस पूरन के पास औसतन 640 मैच फैंटेसी पॉइंट हैं और फैंटेसी रेटिंग 9 है. निकोलस पूरन नंबर तीन पर बल्लेबाजी करते है. पिछले पांच मैचों में अजिंक्य रहाणे ने 75, 70, 44, 12 और 87 रन बनाए हैं.

मिशेल मार्श: लखनऊ सुपर जायंट्स के घातक सलामी बल्लेबाज मिशेल मार्श के पिछले पांच मैचों में औसतन 541 मैच फैंटेसी अंक हैं और फैंटेसी रेटिंग 8.5 है. मिशेल मार्श सलामी बल्लेबाज हैं. पिछले पांच मैचों में मिशेल मार्श ने 81, 60, 0, 52 और 72 रन बनाए हैं.

साई सुदर्शन: गुजरात टाइटंस के स्टार सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन आपकी टीम में एक अलग चयन हो सकते हैं. साई सुदर्शन के पिछले पांच मैचों में औसतन 549 फैंटेसी पॉइंट हैं और फैंटेसी रेटिंग 8.5 है. साई सुदर्शन पारी की शुरूआत करते हैं. इस सीजन में साई सुदर्शन ने 74, 63, 49, 5 और 82 रन बनाए हैं.

बल्लेबाज मैच रन औसत विकेट औसत विकेट पिछले 5 मुकाबले के आकंड़ें फैंटेसी पॉइंट निकोलस पूरन 5 288 57.6 0 - 75, 70, 44, 12 और 87 640 मिशेल मार्श 5 265 53 0 - 81, 60, 0, 52 और 72 541 साई सुदर्शन 5 278 55.6 0 - 74, 63, 49, 5 और 82 549

गेंदबाजों के फैंटेसी पॉइंट

मोहम्मद सिराज: मोहम्मद सिराज के पास इस सीजन में औसतन 412 मैच फैंटेसी पॉइंट हैं, फैंटेसी रेटिंग 8.5 है. मोहम्मद सिराज आपकी ड्रीम11 फैंटेसी टीम के लिए एक सुरक्षित दांव है. मोहम्मद सिराज ने इस सीजन में 14.1 की औसत से 0, 2, 3, 4 और 1 विकेट लिए हैं.

रविश्रीनिवासन साई किशोर: रविश्रीनिवासन साई किशोर आपकी ड्रीम11 टीम के लिए एक अच्छी सुरक्षित पसंद हो सकते हैं. रविश्रीनिवासन साई किशोर के पास इस सीजन में औसतन 360 मैच फैंटेसी पॉइंट हैं और फैंटेसी रेटिंग 8 है. रविश्रीनिवासन साई किशोर ने इस सीजन में 17.8 की औसत से 3, 1, 2, 2 और 2 विकेट लिए हैं.

शार्दुल ठाकुर: शार्दुल ठाकुर आपकी ड्रीम11 टीम के लिए एक अच्छी पसंद हो सकते हैं. इस सीजन में शार्दुल ठाकुर के पास औसतन 293 मैच फैंटेसी अंक और 8 की फैंटेसी रेटिंग है. इस सीजन में शार्दुल ठाकुर ने 2, 4, 0, 1 और 2 विकेट लिए हैं.