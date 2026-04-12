LSG vs GT, IPL 2026 19th Match Toss Winner Prediction: इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम गुजरात टाइटंस के बीच कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें किस टीम के पक्ष में जा सकता है टॉस

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम गुजरात टाइटंस (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans, TATA Indian Premier League 2026 19th Match Toss Winner Prediction: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 19वां मुकाबला आज यानी 12 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम गुजरात टाइटंस (LSG vs GT) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ (Lucknow) के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम (Ekana Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. लखनऊ सुपर जायंट्स इस सीजन में शानदार फॉर्म में नजर आ रही है, जबकि गुजरात टाइटंस भी जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स की कमान ऋषभ पंत (Rishabh Pant) के हाथों में है, जबकि गुजरात टाइटंस की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: CSK vs DC, IPL 2026 18th Match Scorecard: चेपॉक में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स के सामने रखा 213 रनों का टारगेट, संजू सैमसन ने जड़ा इस सीजन का पहला शतक; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच काफी अहम रहने वाला है. लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने तीन में से दो मुकाबले जीते हैं और टीम शानदार लय में नजर आ रही है. वहीं, गुजरात टाइटंस ने भी पिछले मैच में जीत दर्ज की है और आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमें इस मैच में जीत दर्ज कर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेंगी. दोनों टीमों में ऋषभ पंत, निकोलस पूरन, शुभमन गिल और जोस बटलर जैसे विस्फोटक खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं.

इस सीजन लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम संतुलित नजर आ रही है और टीम का प्रदर्शन लगातार बेहतर रहा है. दूसरी तरफ, गुजरात टाइटंस की टीम भी मजबूत नजर आ रही है और बड़े मैच में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता रखती है. ऐसे में मुकाबला रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है.

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम गुजरात टाइटंस हेड टू हेड रिकॉर्ड (LSG vs GT Head To Head Record)

आईपीएल इतिहास में अब तक लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम गुजरात टाइटंस के बीच कुल 7 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान गुजरात टाइटंस का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है. गुजरात टाइटंस ने 4 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स को 3 मैचों में जीत मिली है.

टॉस का महत्व (Toss And Pitch Report)

टाटा आईपीएल 2026 का 19वां मुकाबला आज लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम गुजरात टाइटंस के बीच इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान की पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है और यहां लो स्कोरिंग मुकाबले भी देखने को मिल सकते हैं. हालांकि, बल्लेबाज भी सेट होने के बाद रन बना सकते हैं. इस मैदान पर टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले गेंदबाजी करना पसंद करती है.

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम गुजरात टाइटंस में कौन होगा टॉस का बॉस? (LSG vs GT Toss Winner Prediction)

लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए पिछले मुकाबलों में टॉस के आंकड़े लगभग बराबरी के रहे हैं. ऐसे में इस मुकाबले में टॉस किसी भी टीम के पक्ष में जा सकता है. हालांकि मौजूदा फॉर्म और परिस्थितियों को देखते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है और टीम टॉस जीत सकती है. टॉस की भविष्यवाणी पिछले आंकड़ों और परिस्थितियों पर आधारित है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (LSG vs GT 19th T20 Match Playing Prediction)

लखनऊ सुपर जायंट्स: मिचेल मार्श, एडेन मार्करम, ऋषभ पंत (कप्तान/विकेटकीपर), निकोलस पूरन, आयुष बडोनी, मुकुल चौधरी, मणिमारन सिद्धार्थ, आवेश खान, मोहम्मद शमी, दिग्वेश सिंह राठी, और प्रिंस यादव.

गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, और प्रसिद्ध कृष्णा.

नोट: लखनऊ सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम बनाम गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.