LSG vs DC IPL 2025 Preview: लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स इंडियन प्रीमियर लीग मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स

Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals, Indian Premier League 2025: लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्सआईपीएल 2025 का 40वां मुकाबला 22 अप्रैल(मंगलवार) को लखनऊ(Lucknow) के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम(Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium) में खेला जाएगा, जहां यह भिड़ंत प्लेऑफ की रेस को और रोमांचक बना सकती है. लखनऊ सुपर जायंट्स की अगुवाई ऋषभ पंत कर रहे हैं और टीम ने अब तक 10 अंकों के साथ अंकतालिका के बीचोंबीच खुद को बनाए रखा है. राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मिली रोमांचक जीत के बाद टीम का आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ है. घरेलू मैदान पर खेलते हुए एलएसजी जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी. यह भी पढ़ें: इंडियन प्रीमियर लीग में ऑरेंज कैप की रेस में विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव की एंट्री, प्रसिद्ध कृष्णा के पास पर्पल कैप, यहां देखें टॉप-5 स्कोरर बल्लेबाजों और विकेट टेकर गेंदबाजों की लिस्ट

दूसरी ओर, अक्षर पटेल की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स का प्रदर्शन इस सीजन में शानदार रहा है. टीम ने अब तक खेले गए 7 मुकाबलों में से 5 में जीत दर्ज की है और टॉप-3 में जगह बनाई है. हालांकि, पिछली तीन भिड़ंतों में दो हार मिलने से टीम का लय थोड़ा बिगड़ा है. ऐसे में दिल्ली की नजर लखनऊ को हराकर जीत की पटरी पर लौटने और अंकतालिका में मज़बूत स्थिति हासिल करने पर होगी। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेहद रोमांचक रहने की उम्मीद है.

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (LSG vs DC Head-To-Head Record in IPL): आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होने वाले मुकाबले से पहले दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 6 मैच खेले जा चुके हैं. इन मुकाबलों में दोनों टीमों ने 3-3 जीत दर्ज की है, यानी हेड-टू-हेड रिकॉर्ड पूरी तरह बराबरी पर है.

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल 2025 की प्रमुख खिलाड़ी (LSG vs DC IPL 2025 Key Players To Watch Out): इस मुकाबले में निकोलस पूरन, एडन मार्करम, डिग्वेश सिंह राठी, मिशेल स्टार्क, अक्षर पटेल और केएल राहुल जैसे खिलाड़ी मुकाबले का रुख पलटने की काबिलियत रखते हैं. इन खिलाड़ियों की प्रदर्शन पर दोनों टीमों की किस्मत टिकी होगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (LSG vs DC Mini Battle): LSG के विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन और DC के विकेटटेकर गेंदबाज मिशेल स्टार्क के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, केएल राहुल बनाम डिग्वेश सिंह राठी की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास संतुलित बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप है.

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल 2025 का पहला मैच कब और कहां खेला जाएगा?

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्सआईपीएल 2025 का 40वां मुकाबला 22 अप्रैल(मंगलवार) को लखनऊ(Lucknow) के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 07:30 बजे से खेला जाएगा, जिसका टॉस ठीक 07:00 बजे होगा.

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

भारत में आईपीएल 2025 का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है. लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स मैच को दर्शक Star Sports 1, Star Sports 1 Hindi, Star Sports 1 Tamil, Star Sports 1 Kannada और Star Sports 1 Telugu चैनल्स पर देख सकते हैं. वहीं, LSG बनाम DC मैच का ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर यह मैच लाइव उपलब्ध होगा, जहां सब्सक्रिप्शन के साथ आप मुकाबला देख सकते हैं.

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल 2025 के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन और इम्पैक्ट प्लेयर्स

लखनऊ सुपर जायंट्स: एडेन मार्करम, मिशेल मार्श, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), डेविड मिलर, अब्दुल समद, रवि बिश्नोई, शार्दुल ठाकुर, प्रिंस यादव, दिग्वेश सिंह राठी, अवेश खान

इम्पैक्ट प्लेयर्स: आयुष बडोनी, मयंक यादव, शाहबाज़ अहमद, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, हिम्मत सिंह।

दिल्ली कैपिटल्स: जेक फ्रेजर-मैकगर्क, अभिषेक पोरेल, करुण नायर, केएल राहुल (विकेटकीपर), ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), आशुतोष शर्मा, मिशेल स्टार्क, कुलदीप यादव, मोहित शर्मा, मुकेश कुमार

इम्पैक्ट प्लेयर्स: विप्रज निगम, दर्शन नालकंडे, समीर रिज़वी, डोनोवन फरेरा, दुष्मंथा चमीरा।