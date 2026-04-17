LHQ vs QTG, PSL 2026 26th Match Winner Prediction: नेशनल स्टेडियम कराची में लाहौर कलंदर्स बनाम क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच होगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

लाहौर कलंदर्स बनाम क्वेटा ग्लैडियेटर्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators, Pakistan Super League 2026 26th Match Winner Prediction: पाकिस्तान सुपर लीग 2026 (Pakistan Super League 2026) का 26वां मुकाबला आज यानी 17 अप्रैल को लाहौर कलंदर्स बनाम क्वेटा ग्लैडिएटर्स (LHQ vs QTG) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कराची (Karachi) के नेशनल स्टेडियम (National Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमों का इस सीजन में प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है, ऐसे में यह मुकाबला काफी अहम रहने वाला है. लाहौर कलंदर्स इस मैच में वापसी करना चाहेगी, जबकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स जीत की लय हासिल करना चाहेगी. इस सीजन में लाहौर कलंदर्स की कमान शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) के हाथों में है, जबकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की अगुवाई सऊद शकील (Saud Shakeel) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: GT vs KKR, IPL 2026 25th Match Ahmedabad Pitch Report: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज मचाएंगे कोहराम या कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों का होगा बोलबाला; मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट

पाकिस्तान सुपर लीग 2026 के 26वें मुकाबले में लाहौर कलंदर्स का सामना क्वेटा ग्लैडिएटर्स से 17 अप्रैल को होगा. लाहौर कलंदर्स ने इस सीजन में अब तक 5 मुकाबलों में सिर्फ 2 जीत दर्ज की है और टीम अंक तालिका में निचले पायदान पर है. वहीं, क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 6 मैचों में 2 जीत हासिल की है और टीम प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुई है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है.

लाहौर कलंदर्स बनाम क्वेटा ग्लैडिएटर्स हेड टू हेड (LHQ vs QTG Head To Head Record)

पीएसएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक 21 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें लाहौर कलंदर्स ने 11 मैच जीते हैं, जबकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 9 मुकाबलों में जीत मिली है. एक मैच बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ है.

लाहौर कलंदर्स की टीम इस मुकाबले में संतुलित नजर आ रही है. बल्लेबाजी में फखर जमान और मोहम्मद नईम से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में शाहीन अफरीदी और उसामा मीर अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम में हसन नवाज, रिली रोसो और सऊद शकील जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में अबरार अहमद और अल्जारी जोसेफ से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

ये टीम मार सकती है बाजी (LHQ vs QTG Match Winner Prediction)

मौजूदा फॉर्म और टीम संयोजन को देखें तो मुकाबला काफी करीबी नजर आ रहा है. हालांकि, क्वेटा ग्लैडिएटर्स का बल्लेबाजी क्रम थोड़ा मजबूत दिख रहा है, जिससे उनका पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है. वहीं, लाहौर कलंदर्स अगर अपने गेंदबाजों के दम पर अच्छा प्रदर्शन करती है तो मुकाबला अपने नाम कर सकती है.

लाहौर कलंदर्स की जीत की संभावना: 45%

क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जीत की संभावना: 55%

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (LHQ vs QTG 26th T20 Match Playing Prediction)

लाहौर कलंदर्स: फखर जमान, मोहम्मद नईम, अब्दुल्ला शफीक, हसीबुल्लाह खान (विकेटकीपर), सिकंदर रजा, आसिफ अली, दुनिथ वेलालागे, शाहीन अफरीदी (कप्तान), उसामा मीर, उबैद शाह और डेनियल सैम्स.

क्वेटा ग्लैडिएटर्स: शमील हुसैन, सऊद शकील (कप्तान), रिली रोसो, हसन नवाज, ख्वाजा नफाय (विकेटकीपर), टॉम करन, जहांदाद खान, अहसान अली, अल्जारी जोसेफ, अबरार अहमद और उस्मान तारीक.

नोट: लाहौर कलंदर्स क्रिकेट टीम बनाम क्वेटा ग्लैडिएटर्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.