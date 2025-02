SL vs AUS 2nd ODI 2025 Preview: चैंपियंस ट्राफी से पहले श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के पास खुद को परखने का आखिरी मौका, मैच से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credits: Twitter)

Australia National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 2 मैचों की वनडे सीरीज(ODI Series) का दूसरा और मुकाबला 14फ़रवरी(शुक्रवार) से कोलंबो(Colombo) के आर.प्रेमदासा स्टेडियम(R. Premadasa Stadium) में खेला जाएगा. इसी मैदान पर खेले गए पहले कम स्कोर वाले मुकाबले में अंततः जीत श्रीलंका के पक्ष में गई. कप्तान चरिथ असलंका ने अकेले संघर्ष करते हुए अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 127 रनों की पारी खेली और टीम को 214 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे मैच से पहले हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स जानने के लिए नीचें स्क्रॉल करें. यह भी पढ़ें: कोलंबो में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज दिखाएंगे अपना जलवा या श्रीलंका के गेंदबाज करेंगे तख्ता पलट, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

हालांकि, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन उनका काम सिर्फ आधा पूरा हुआ था. रन चेज़ के दौरान ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत भी खराब रही. एलेक्स केरी और आरोन हार्डी के अलावा कोई भी बल्लेबाज 30 रन का आंकड़ा पार नहीं कर सका, और पूरी टीम 33.5 ओवर में 165 रन पर सिमट गई. महीश थीक्षणा ने घातक गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके. अगर ऑस्ट्रेलिया अगला मैच नहीं जीत पाता है, तो यह श्रीलंका के खिलाफ द्वीप राष्ट्र में उसकी लगातार दूसरी वनडे सीरीज हार होगी.

वनडे में श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड रिकार्ड्स(SL vs AUS Head to Head Records): श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 105 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में एक-दूसरे से भिड़ चुकी हैं, जहाँ लंकाई शेर केवल 37 बार विजयी हुए हैं जबकि ऑस्ट्रेलि