KL Rahul New Milestone: नाबाद शतकीय पारी खेलने के बाद केएल राहुल ने रचा इतिहास, इस मामले में ग्लेन फिलिप्स को छोड़ा पीछे

केएल राहुल (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team 2nd ODI Match Scorecard Update: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 14 जनवरी को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला राजकोट (Rajkot) के निरंजन शाह स्टेडियम (Niranjan Shah Stadium) में खेला जा रहा हैं. पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड की टीम को विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाने के लिए मैदान में उतरेगी. जबकि, न्यूजीलैंड की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल (Shubman GIll) के हाथों में हैं. जबकि, न्यूजीलैंड की अगुवाई माइकल ब्रेसवेल (Michael Bracewell) कर रहे हैं. इस रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने निर्धारित 50 ओवरों में सात विकेट खोकर 284 रन बनाए. न्यूजीलैंड की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 285 रन बनाने हैं. यह भी पढ़ें: DC-W vs UPW-W, WPL 2026 7th Match Live Toss And Scorecard: नवी मुंबई में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ निरंजन शाह स्टेडियम में नाबाद 111 रन की पारी खेली. इसी के साथ केएल राहुल वनडे फॉर्मेट में साल 2025 से अब तक 41-50 ओवरों के बीच सर्वाधिक रन बनाने वाले फुल मेंबर टीम के खिलाड़ी बन गए हैं.

केएल राहुल ने इस दौरान 140.09 की स्ट्राइक के साथ 283 रन बनाए हैं. उन्होंने इस मामले में ग्लेन फिलिप्स को पछाड़ दिया है, जिन्होंने 157.4 की स्ट्राइक के साथ 244 रन जुटाए हैं. इस लिस्ट में जनिथ लियानागे (201), जस्टिन ग्रीव्स (194) और कॉर्बिन बॉश (162) क्रमशः तीसरे, चौथे और पांचवें पायदान पर मौजूद हैं.

केएल राहुल ने वनडे फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के विरुद्ध 10 पारियां खेली हैं, जिसमें 93.8 की औसत के साथ 469 रन बनाए. इस दौरान 2 शतक और 1 अर्धशतक शामिल हैं. बुधवार को खेले जा रहे इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर 284 रन बनाए.

रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल की सलामी जोड़ी के बीच 12.2 ओवरों में 70 रन की साझेदारी हुई. रोहित 24 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि शुभमन गिल ने 53 गेंदों में 1 छक्के और 9 चौकों के साथ 56 रन टीम के खाते में जोड़े. इस बीच विराट कोहली 23 रन का योगदान देकर पवेलियन लौट गए.

भारतीय टीम 118 के स्कोर तक 4 विकेट गंवा चुकी थी. यहां से केएल राहुल ने रवींद्र जडेजा के साथ पांचवें विकेट के लिए 73 रन जुटाए. जडेजा 27 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद केएल राहुल ने नितीश रेड्डी (20) के साथ छठे विकेट के लिए 57 रन जुटाए.

केएल राहुल ने 92 गेंदों में 1 छक्के और 11 चौकों के साथ नाबाद 112 रन की पारी खेली. यह उनके वनडे करियर का 8वां शतक रहा. विपक्षी खेमे से क्रिस्चियन क्लार्क ने सर्वाधिक 3 विकेट निकाले. इनके अलावा, काइल जैमीसन, जैक फाउलकेस, जेडेन लेनोक्स और कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने 1-1 अपने नाम किया.