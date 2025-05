Ireland vs West Indies, 2nd ODI Match Winner Prediction: आयरलैंड बनाम वेस्टइंडीज के बीच आज होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

आयरलैंड बनाम वेस्ट इंडीज (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Ireland National Cricket Team vs West Indies Cricket Team, 2nd ODI Match Prediction: आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का दूसरा मुकाबला कल यानी 23 मई को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला डबलिन (Dublin) के दी विलेज ग्राउंड (The Village Ground) में खेला भारतीय समयानुसार दोपहर 3:15 बजे से खेला जाएगा. पहले वनडे मुकाबले में आयरलैंड की टीम ने को 124 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही आयरलैंड की टीम ने इस सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. अब आयरलैंड की टीम दूसरा मुकाबला जीतकर सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. दूसरी तरफ, वेस्टइंडीज की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. इस सीरीज में आयरलैंड की अगुवाई पॉल स्टर्लिंग (Paul Stirling) कर रहे हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की कमान शाइ होप (Shai Hope) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Ireland vs West Indies, 2nd ODI Match Key Players To Watch Out: आयरलैंड बनाम वेस्टइंडीज के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

पहले मैच का हाल

पहले वनडे मुकाबले में वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी आयरलैंड की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में छह विकेट खोकर रन बनाए. वेस्टइंडीज की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 304 रन बनाने थे. लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की पूरी टीम 34.1 ओवर में महज 179 रन बनाकर सिमट गई.

इसके साथ ही आयरलैंड क्रिकेट टीम ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर लिया है. आयरलैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेल जा रहे पहले वनडे मैच में धमाकेदार जीत दर्ज कर ली है. इस मैच का आयोजन उनके घर पर डबलिन में किया जा रहा है. इस जीत में गेंदबाजों की खास भूमिका रही है. आयरलैंड ने एक खास रिकॉर्ड भी बना लिया है.

आयरलैंड बनाम वेस्टइंडीज हेड टू हेड रिकॉर्ड (IRE vs WI Head To Head Record)

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में आयरलैंड बनाम वेस्टइंडीज के बीच अबतक कुल 16 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान वेस्टइंडीज का पड़ला भारी रहा हैं. वेस्टइंडीज की टीम ने 11 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, आयरलैंड की टीम को महज चार मैचों में जीत हासिल हुई हैं. वहीं, एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला हैं.

ये टीम मार सकती हैं बाजी (IRE vs WI Match Winner Prediction)

बता दें कि इस मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम का पड़ला भारी नजर आ रहा हैं. आयरलैंड के लिए यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर वेस्टइंडीज की मजबूत गेंदबाजी और बल्लेबाजी के खिलाफ. वेस्टइंडीज के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए वे सीरीज का दूसरा मुकाबला जीत सकती हैं. दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

वेस्टइंडीज की जीत की संभावना: 58%

आयरलैंड की जीत की संभावना: 42%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

आयरलैंड: पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), कैड कारमाइकल, एंडी बालबर्नी, हैरी टेक्टर, लोर्कन टकर (विकेटकीपर), एंडी मैक्ब्राइन, जॉर्ज डॉकरेल, बैरी मैकार्थी, जोश लिटिल, मैथ्यू हम्फ्रीज़, लियाम मैकार्थी.

वेस्टइंडीज: एविन लुईस, शाई होप (कप्तान), कीसी कार्टर, ब्रैंडन किंग, अमीर जांगू (विकेटकीपर), जस्टिन ग्रीव्स, रोस्टन चेज़, गुडाकेश मोती, अल्ज़ारी जोसेफ, शमर जोसेफ, जेडन सील्स.

नोट: आयरलैंड बनाम वेस्टइंडीज के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.