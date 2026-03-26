IPL Controversy: ललित मोदी ने संजीव गोयंका को कहा 'जोकर'; आईपीएल के जनक को लेकर छिड़ी सोशल मीडिया पर जुबानी जंग
ललित मोदी ने एलएसजी के मालिक संजीव गोयनका पर निशाना साधा (PhotoX@lalitkmodi, @drsanjivgoenka)

लंदन/मुंबई: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) (IPL) के संस्थापक वास्तुकार ललित मोदी (Lalit Modi) ने लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) (LSG) के मालिक और दिग्गज कारोबारी संजीव गोयंका (Sanjiv Goenka) पर तीखा हमला बोला है. मोदी ने सोशल मीडिया (Social Media) पर गोयंका को 'जोकर' (Clown) कहकर संबोधित किया. यह विवाद तब शुरू हुआ जब गोयंका ने एक हालिया बयान में आईपीएल की सफलता और इसकी मूल परिकल्पना का श्रेय बीसीसीआई के पूर्व सचिव जय शाह (Jay Shah) को दे दिया. ललित मोदी, जिन्होंने 2008 में इस लीग की शुरुआत की थी, ने इस दावे को ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करार दिया है. यह भी पढ़ें: IPL में RCB और राजस्थान रॉयल्स दोनों बिके, फिर कीमत में इतना बड़ा फर्क क्यों? समझिए अरबों के इस खेल का पूरा गणित

विवाद की मुख्य वजह

हाल ही में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और राजस्थान रॉयल्स (RR) जैसी फ्रैंचाइज़ी के अरबों डॉलर में हुए सौदों के बाद, संजीव गोयंका ने लीग की संरचनात्मक सफलता पर बात की थी. उन्होंने कहा कि आईपीएल का मौजूदा मॉडल और इसके मीडिया अधिकारों की रूपरेखा जय शाह के दृष्टिकोण का परिणाम है. गोयंका ने जय शाह को लीग के 'कॉन्सेप्शन' (परिकल्पना) के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिससे ललित मोदी भड़क गए.

ललित मोदी की तीखी प्रतिक्रिया

ललित मोदी ने गोयंका के दावों पर पलटवार करते हुए उन्हें "याददाश्त की कमी" (Memory Loss) का शिकार बताया। मोदी ने तर्क दिया कि जिस मॉडल पर आज आईपीएल चल रहा है, उसे लगभग दो दशक पहले उन्होंने खुद तैयार और लॉन्च किया था. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अरबपति मालिकों को यह नहीं भूलना चाहिए कि इस ग्लोबल ब्रांड की नींव किसने रखी थी. मोदी ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए गोयंका की आलोचना की.

ललित मोदी ने LSG के मालिक संजीव गोयनका को 'जोकर' कहा

आईपीएल का बदलता आर्थिक स्वरूप

यह जुबानी जंग ऐसे समय में हुई है जब आईपीएल की वैल्यूएशन ने दुनिया के सभी बड़े खेल लीगों को पीछे छोड़ दिया है. हाल के महीनों में पुरानी फ्रैंचाइजी के शेयरों की रिकॉर्ड कीमतों पर बिक्री हुई है, जिसने इसे दुनिया की सबसे महंगी लीगों में से एक बना दिया है. संजीव गोयंका ने इसी आर्थिक मजबूती का श्रेय वर्तमान बीसीसीआई नेतृत्व को दिया था, जिसे मोदी ने अपने काम का अपमान माना.

ऐतिहासिक संदर्भ

ललित मोदी को 2008 में आईपीएल शुरू करने का मुख्य श्रेय दिया जाता है, हालांकि बाद में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के चलते उन्हें बीसीसीआई से निलंबित कर दिया गया था. तब से वे लंदन में निर्वासित जीवन जी रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से अक्सर भारतीय क्रिकेट और आईपीएल के मामलों पर अपनी बेबाक राय रखते रहते हैं. दूसरी ओर, संजीव गोयंका आईपीएल के सबसे प्रभावशाली मालिकों में से एक हैं और उनकी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स लीग की सबसे महंगी टीमों में शामिल है.