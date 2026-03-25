IPL में RCB और राजस्थान रॉयल्स दोनों बिके, फिर कीमत में इतना बड़ा फर्क क्यों? समझिए अरबों के इस खेल का पूरा गणित

आरसीबी (Photo Credit: X Formerly Twitter)

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सिर्फ क्रिकेट का एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि अरबों डॉलर का एक विशाल व्यावसायिक उद्यम है. इसमें शामिल फ्रेंचाइजी की कीमतें अक्सर चौंकाने वाली होती हैं, और दो टीमों की तुलना करने पर यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि उनकी कीमत में इतना बड़ा अंतर क्यों है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) और राजस्थान रॉयल्स (RR) दोनों ही लीग की प्रतिष्ठित टीमें हैं, लेकिन उनके मूल्यांकन में अक्सर एक महत्वपूर्ण अंतर देखा जाता है। यह अंतर केवल मैदान पर उनके प्रदर्शन से कहीं अधिक कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें ब्रांड मूल्य, राजस्व मॉडल और प्रशंसक आधार जैसे पहलू शामिल हैं।

IPL फ्रेंचाइजी के मूल्यांकन के निर्धारक तत्व

आईपीएल टीमों का मूल्यांकन कई जटिल कारकों पर आधारित होता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण हैं ब्रांड इक्विटी, मीडिया अधिकार से होने वाली आय का हिस्सा, प्रायोजन सौदे, मर्चेंडाइज बिक्री और टिकट राजस्व। इसके अतिरिक्त, टीम का ऐतिहासिक प्रदर्शन, उसके पास मौजूद स्टार खिलाड़ियों की संख्या और उनका प्रभाव, और सबसे बढ़कर, उसका प्रशंसक आधार भी मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. एक मजबूत और वफादार प्रशंसक आधार न केवल टिकटों और मर्चेंडाइज की बिक्री बढ़ाता है, बल्कि प्रायोजकों को भी आकर्षित करता है, जिससे टीम की समग्र आय और ब्रांड मूल्य में वृद्धि होती है. यह भी पढ़े: IPL 2026: इस बार क्यों अलग और ज्यादा रोमांचक होगा टूर्नामेंट? ये फैक्टर्स बदल सकते हैं पूरे सीजन की कहानी

मूल्यांकन में अंतर के कारण

आरसीबी, भले ही उसने अभी तक आईपीएल खिताब न जीता हो, लेकिन विराट कोहली जैसे वैश्विक आइकन की उपस्थिति और बेंगलुरु जैसे बड़े मेट्रो शहर के प्रतिनिधित्व के कारण उसका ब्रांड मूल्य असाधारण रूप से उच्च रहा है. आरसीबी का प्रशंसक आधार देश और विदेश में व्यापक है, जो सोशल मीडिया पर उनकी भारी लोकप्रियता और मर्चेंडाइज की उच्च बिक्री में परिलक्षित होता है. इसके विपरीत, राजस्थान रॉयल्स ने एक बार आईपीएल का खिताब जीता है, लेकिन उनका ब्रांड मूल्य और प्रशंसक आधार आरसीबी जितना विशाल नहीं है. आरआर का संचालन जयपुर जैसे छोटे बाजार से होता है, और उनके पास आरसीबी जैसे लगातार वैश्विक स्टार खिलाड़ी नहीं रहे हैं, जिससे उनकी ब्रांड अपील और प्रायोजन क्षमता पर असर पड़ता है.

हालिया रिपोर्ट

हालिया रिपोर्टों के अनुसार, आरसीबी का ब्रांड मूल्य 2023 में लगभग 1.06 बिलियन डॉलर आंका गया था, जबकि राजस्थान रॉयल्स का मूल्य लगभग 620 मिलियन डॉलर था। यह अंतर स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे ब्रांडिंग, स्टार पावर और बाजार का आकार मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

IPL में अरबों का खेल

आईपीएल में टीमों का मूल्यांकन लगातार बढ़ रहा है, जो भारतीय क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता और लीग के मजबूत वित्तीय मॉडल का प्रमाण है. मीडिया अधिकारों की रिकॉर्ड-तोड़ बिक्री ने सभी फ्रेंचाइजी के लिए राजस्व धाराओं को मजबूत किया है, जिससे उनके मूल्यांकन में और वृद्धि हुई है. जैसे-जैसे लीग वैश्विक स्तर पर अपनी पहुंच बढ़ा रही है और नए प्रायोजकों को आकर्षित कर रही है, टीमों की कीमतें भी बढ़ती रहेंगी. यह 'अरबों का खेल' केवल क्रिकेट के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जटिल वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र है जहां ब्रांडिंग, मार्केटिंग और रणनीतिक निवेश टीम के भाग्य और उसकी बाजार कीमत को निर्धारित करते हैं. (इनपुट आजतक)