IPL 2026 Full Schedule: आईपीएल 2026 पूरा शेड्यूल जारी, 28 मार्च से 31 मई तक चलेगा टूर्नामेंट, जानें सभी मुकाबलों की तारीख, समय और वेन्यू

IPL 2026 Full Schedule: इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2026 के 19वें सीजन का पूरा शेड्यूल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जारी कर दिया है. इस बार टूर्नामेंट 28 मार्च से शुरू होकर 31 मई तक चलेगा. कुल 70 लीग मुकाबले और प्लेऑफ सहित कुल 74 मैच खेले जाएंगे. इस बार का फाइनल मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा, जो डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का होम ग्राउंड है. IPL 2026 Live Streaming And Telecast Details: कब, कहां और कैसे देखें इंडियन प्रीमियर लीग के मैच, जानें पूरी डिटेल्स
इस सीजन में 13 अप्रैल से 24 मई के बीच दूसरे चरण के 50 लीग मैच 12 अलग-अलग वेन्यू पर खेले जाएंगे. चुनावों को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने इस बार शेड्यूल को चरणों में जारी किया, ताकि सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी किसी भी परेशानी से बचा जा सके.
13 अप्रैल से शुरू होगा दूसरा चरण
आईपीएल 2026 का दूसरा चरण 13 अप्रैल से सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबले के साथ शुरू होगा. इस दौरान कुल 8 डबल हेडर खेले जाएंगे, जिसमें दोपहर के मैच 3:30 बजे और शाम के मुकाबले 7:30 बजे से शुरू होंगे.
ओपनिंग और फाइनल मुकाबला
सीजन का पहला मुकाबला 28 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा. वहीं फाइनल मुकाबला 31 मई को बेंगलुरु में खेला जाएगा. इस बार ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी, लेकिन फाइनल के दिन भव्य क्लोजिंग सेरेमनी आयोजित की जाएगी.
आईपीएल 2026 फुल शेड्यूल IPL 2026 Full Schedule
|मैच
|तारीख
|मुकाबला
|स्थान
|समय (भारतीय समय)
|1
|28 मार्च (शनिवार)
|आरसीबी vs सनराइजर्स हैदराबाद
|बेंगलुरु
|19:30
|2
|29 मार्च (रविवार)
|मुंबई इंडियंस vs कोलकाता नाइट राइडर्स
|मुंबई
|19:30
|3
|30 मार्च (सोमवार)
|राजस्थान रॉयल्स vs चेन्नई सुपर किंग्स
|गुवाहाटी
|19:30
|4
|31 मार्च (मंगलवार)
|पंजाब किंग्स vs गुजरात टाइटंस
|न्यू चंडीगढ़
|19:30
|5
|01 अप्रैल (बुधवार)
|लखनऊ सुपर जायंट्स vs दिल्ली कैपिटल्स
|लखनऊ
|19:30
|6
|02 अप्रैल (गुरुवार)
|कोलकाता नाइट राइडर्स vs सनराइजर्स हैदराबाद
|कोलकाता
|19:30
|7
|03 अप्रैल (शुक्रवार)
|चेन्नई सुपर किंग्स vs पंजाब किंग्स
|चेन्नई
|19:30
|8
|04 अप्रैल (शनिवार)
|दिल्ली कैपिटल्स vs मुंबई इंडियंस
|दिल्ली
|15:30
|9
|04 अप्रैल (शनिवार)
|गुजरात टाइटंस vs राजस्थान रॉयल्स
|अहमदाबाद
|19:30
|10
|05 अप्रैल (रविवार)
|सनराइजर्स हैदराबाद vs लखनऊ सुपर जायंट्स
|हैदराबाद
|15:30
|11
|05 अप्रैल (रविवार)
|आरसीबी vs चेन्नई सुपर किंग्स
|बेंगलुरु
|19:30
|12
|06 अप्रैल (सोमवार)
|कोलकाता नाइट राइडर्स vs पंजाब किंग्स
|कोलकाता
|19:30
|13
|07 अप्रैल (मंगलवार)
|राजस्थान रॉयल्स vs मुंबई इंडियंस
|गुवाहाटी
|19:30
|14
|08 अप्रैल (बुधवार)
|दिल्ली कैपिटल्स vs गुजरात टाइटंस
|दिल्ली
|19:30
|15
|09 अप्रैल (गुरुवार)
|कोलकाता नाइट राइडर्स vs लखनऊ सुपर जायंट्स
|कोलकाता
|19:30
|16
|10 अप्रैल (शुक्रवार)
|राजस्थान रॉयल्स vs आरसीबी
|गुवाहाटी
|19:30
|17
|11 अप्रैल (शनिवार)
|पंजाब किंग्स vs सनराइजर्स हैदराबाद
|न्यू चंडीगढ़
|15:30
|18
|11 अप्रैल (शनिवार)
|चेन्नई सुपर किंग्स vs दिल्ली कैपिटल्स
|चेन्नई
|19:30
|19
|12 अप्रैल (रविवार)
|लखनऊ सुपर जायंट्स vs गुजरात टाइटंस
|लखनऊ
|15:30
|20
|12 अप्रैल (रविवार)
|मुंबई इंडियंस vs आरसीबी
|मुंबई
|19:30
|21
|13 अप्रैल (सोमवार)
|सनराइजर्स हैदराबाद vs राजस्थान रॉयल्स
|हैदराबाद
|19:30
|22
|14 अप्रैल (मंगलवार)
|मुंबई इंडियंस vs चेन्नई सुपर किंग्स
|मुंबई
|19:30
|23
|15 अप्रैल (बुधवार)
|सनराइजर्स हैदराबाद vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|बेंगलुरु
|19:30
|24
|16 अप्रैल (गुरुवार)
|मुंबई इंडियंस vs गुजरात टाइटंस
|मुंबई
|19:30
|25
|17 अप्रैल (शुक्रवार)
|चेन्नई सुपर किंग्स vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|बेंगलुरु
|19:30
|26
|18 अप्रैल (शनिवार)
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs राजस्थान रॉयल्स
|कोलकाता
|15:30
|27
|18 अप्रैल (शनिवार)
|सनराइजर्स हैदराबाद vs कोलकाता नाइट राइडर्स
|न्यू चंडीगढ़
|19:30
|28
|19 अप्रैल (रविवार)
|गुजरात टाइटंस vs पंजाब किंग्स
|अहमदाबाद
|15:30
|29
|19 अप्रैल (रविवार)
|कोलकाता नाइट राइडर्स vs लखनऊ सुपर जायंट्स
|हैदराबाद
|19:30
|30
|20 अप्रैल (सोमवार)
|पंजाब किंग्स vs मुंबई इंडियंस
|न्यू चंडीगढ़
|19:30
|31
|21 अप्रैल (मंगलवार)
|सनराइजर्स हैदराबाद vs मुंबई इंडियंस
|हैदराबाद
|19:30
|32
|22 अप्रैल (बुधवार)
|चेन्नई सुपर किंग्स vs राजस्थान रॉयल्स
|चेन्नई
|19:30
|33
|23 अप्रैल (गुरुवार)
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs कोलकाता नाइट राइडर्स
|बेंगलुरु
|19:30
|34
|24 अप्रैल (शुक्रवार)
|दिल्ली कैपिटल्स vs पंजाब किंग्स
|दिल्ली
|19:30
|35
|25 अप्रैल (शनिवार)
|गुजरात टाइटंस vs चेन्नई सुपर किंग्स
|अहमदाबाद
|15:30
|36
|25 अप्रैल (शनिवार)
|लखनऊ सुपर जायंट्स vs सनराइजर्स हैदराबाद
|लखनऊ
|19:30
|37
|26 अप्रैल (रविवार)
|मुंबई इंडियंस vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|मुंबई
|15:30
|38
|26 अप्रैल (रविवार)
|राजस्थान रॉयल्स vs दिल्ली कैपिटल्स
|जयपुर
|19:30
|39
|27 अप्रैल (सोमवार)
|कोलकाता नाइट राइडर्स vs गुजरात टाइटंस
|कोलकाता
|19:30
|40
|28 अप्रैल (मंगलवार)
|पंजाब किंग्स vs लखनऊ सुपर जायंट्स
|न्यू चंडीगढ़
|19:30
|41
|29 अप्रैल (बुधवार)
|सनराइजर्स हैदराबाद vs चेन्नई सुपर किंग्स
|हैदराबाद
|19:30
|42
|30 अप्रैल (गुरुवार)
|राजस्थान रॉयल्स vs मुंबई इंडियंस
|जयपुर
|19:30
|43
|01 मई (शुक्रवार)
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs दिल्ली कैपिटल्स
|बेंगलुरु
|19:30
|44
|02 मई (शनिवार)
|गुजरात टाइटंस vs पंजाब किंग्स
|अहमदाबाद
|15:30
|45
|02 मई (शनिवार)
|कोलकाता नाइट राइडर्स vs लखनऊ सुपर जायंट्स
|कोलकाता
|19:30
|46
|03 मई (रविवार)
|चेन्नई सुपर किंग्स vs मुंबई इंडियंस
|चेन्नई
|15:30
|47
|03 मई (रविवार)
|सनराइजर्स हैदराबाद vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|हैदराबाद
|19:30
|48
|04 मई (सोमवार)
|दिल्ली कैपिटल्स vs राजस्थान रॉयल्स
|दिल्ली
|19:30
|49
|05 मई (मंगलवार)
|लखनऊ सुपर जायंट्स vs कोलकाता नाइट राइडर्स
|लखनऊ
|19:30
|50
|06 मई (बुधवार)
|पंजाब किंग्स vs गुजरात टाइटंस
|धर्मशाला
|19:30
|51
|07 मई (गुरुवार)
|मुंबई इंडियंस vs सनराइजर्स हैदराबाद
|मुंबई
|19:30
|52
|08 मई (शुक्रवार)
|चेन्नई सुपर किंग्स vs दिल्ली कैपिटल्स
|चेन्नई
|19:30
|53
|09 मई (शनिवार)
|राजस्थान रॉयल्स vs पंजाब किंग्स
|जयपुर
|15:30
|54
|09 मई (शनिवार)
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs गुजरात टाइटंस
|रायपुर
|19:30
|55
|10 मई (रविवार)
|लखनऊ सुपर जायंट्स vs मुंबई इंडियंस
|लखनऊ
|15:30
|56
|10 मई (रविवार)
|कोलकाता नाइट राइडर्स vs सनराइजर्स हैदराबाद
|कोलकाता
|19:30
|57
|11 मई (सोमवार)
|दिल्ली कैपिटल्स vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|दिल्ली
|19:30
|58
|12 मई (मंगलवार)
|गुजरात टाइटंस vs राजस्थान रॉयल्स
|अहमदाबाद
|19:30
|59
|13 मई (बुधवार)
|पंजाब किंग्स vs चेन्नई सुपर किंग्स
|धर्मशाला
|19:30
|60
|14 मई (गुरुवार)
|मुंबई इंडियंस vs कोलकाता नाइट राइडर्स
|मुंबई
|19:30
|61
|15 मई (शुक्रवार)
|सनराइजर्स हैदराबाद vs लखनऊ सुपर जायंट्स
|हैदराबाद
|19:30
|62
|16 मई (शनिवार)
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs पंजाब किंग्स
|रायपुर
|15:30
|63
|16 मई (शनिवार)
|चेन्नई सुपर किंग्स vs गुजरात टाइटंस
|चेन्नई
|19:30
|64
|17 मई (रविवार)
|राजस्थान रॉयल्स vs कोलकाता नाइट राइडर्स
|जयपुर
|15:30
|65
|17 मई (रविवार)
|दिल्ली कैपिटल्स vs लखनऊ सुपर जायंट्स
|दिल्ली
|19:30
|66
|18 मई (सोमवार)
|मुंबई इंडियंस vs गुजरात टाइटंस
|मुंबई
|19:30
|67
|19 मई (मंगलवार)
|सनराइजर्स हैदराबाद vs पंजाब किंग्स
|हैदराबाद
|19:30
|68
|23 मई (शनिवार)
|लखनऊ सुपर जायंट्स vs पंजाब किंग्स
|लखनऊ
|19:30
|69
|24 मई (रविवार)
|मुंबई इंडियंस vs राजस्थान रॉयल्स
|मुंबई
|15:30
|70
|24 मई (रविवार)
|कोलकाता नाइट राइडर्स vs दिल्ली कैपिटल्स
|कोलकाता
|19:30
|71
|26 मई (मंगलवार)
|क्वालिफायर 1
|बेंगलुरु
|19:30
|72
|27 मई (बुधवार)
|एलिमिनेटर
|अहमदाबाद
|19:30
|73
|29 मई (शुक्रवार)
|क्वालिफायर 2
|अहमदाबाद
|19:30
|74
|31 मई (रविवार)
|फाइनल
|बेंगलुरु
|19:30
