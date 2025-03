IPL 2025: वर्ल्ड कप जिताने वाला विराट कोहली के U-19 साथी की आईपीएल में एंट्री, निभाएंगे अंपायर की भूमिका!

IPL 2025: आईपीएल 2025 सीजन 22 मार्च से होगी. पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोरके बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा. आरसीबी अभी भी अपने पहले आईपीएल खिताब की तलाश में है. जो इस साल ट्रॉफी जीतने का लक्ष्य लेकर उतरेंगी. इस बीच विराट कोहली के पूर्व साथियों में से एक के बारे में एक रोमांचक खबर सामने आई है. दरअसल, तन्मय श्रीवास्तव, जो कभी कोहली के साथ खेलते थे. अब वे इंडियन प्रीमियर लीग में अंपायर के रूप में अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं.

तन्मय श्रीवास्तव ने करीब पांच साल पहले पेशेवर क्रिकेट को अलविदा कह दिया था. रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अंपायरिंग में अपना करियर बनाया और लेवल 2 अंपायरिंग कोर्स पूरा करने के लिए दो साल समर्पित किए. घरेलू क्रिकेट में अंपायरिंग का अनुभव हासिल करने के बाद अब उन्हें आईपीएल 2025 के लिए अंपायर के तौर पर चुना गया है. उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) ने भी एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट शेयर करके उनकी उपलब्धि को स्वीकार किया.

A true player never leaves the field—just changes the game.

Wishing Tanmay Srivastava the best as he dons a new hat with the same passion!#UPCA #IPL #UP #PrideOfUP pic.twitter.com/wrRoW31OG2

— UPCA (@UPCACricket) March 17, 2025