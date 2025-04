IND W vs SL W 1st ODI 2025 Preview: ट्राई नेशन सीरीज के पहले वनडे में श्रीलंका से भिड़ेगी भारतीय महिला टीम, मैच से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Sri Lanka Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team: श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम वनडे ट्राई सीरीज का पहला मुकाबला 27 अप्रैल(रविवार) को कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में खेला जाएगा. महिला त्रिकोणीय वनडे सीरीज़ का सभी को बेसब्री से इंतजार था और अब यह रोमांचक टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है. इस सीरीज़ में श्रीलंका, भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा बेहद रोमांचक रहने वाली है. भारत महिला टीम की कमान अनुभवी हरमनप्रीत कौर के हाथों में है. टीम आत्मविश्वास से भरी हुई है क्योंकि उन्होंने इस साल की शुरुआत में आयरलैंड महिला टीम के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था. भारत के पास मजबूत बल्लेबाजी और अनुभवी गेंदबाजी का अच्छा संतुलन है, जो उन्हें इस सीरीज़ में प्रबल दावेदार बनाता है. यह भी पढ़ें: कोलंबो में टीम इंडिया के बल्लेबाज मचाएंगे कोहराम या श्रीलंकाई गेंदबाज करेंगे काम तमाम, मैच से पहले जानें आर प्रेमदासा स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

दूसरी ओर, श्रीलंका महिला टीम की अगुवाई चामारी अटापट्टू कर रही हैं. हाल ही में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ मिली सीरीज़ हार से उबरने के लिए श्रीलंकाई टीम घरेलू परिस्थितियों और दर्शकों के समर्थन का भरपूर फायदा उठाना चाहेगी. घरेलू मैदान पर खेलते हुए श्रीलंका की टीम मजबूत वापसी करने की पूरी कोशिश करेगी.

श्रीलंका महिला बनाम भारतीय महिला हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND-W vs SL-W Head To Head Record In ODI): भारतीय महिला टीम का श्रीलंका के खिलाफ वनडे में हेड टू हेड रिकॉक्ड में पलड़ा काफी भारी दिखा है. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक 32 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम 29 मैचों को अपने नाम करने में कामयाब रही है तो वहीं श्रीलंका की टीम ने सिर्फ 2 मैच अब तक जीते हैं. ऐसे में इस रिकॉर्ड को टीम इंडिया आगे भी बरकरार रखना चाहेगी.

श्रीलंका महिला बनाम भारतीय महिला दूसरे वनडे 2025 मुकाबले के लिए मुख्य खिलाड़ी (INDW vs SLW Key Players To Watch Out): प्रतिका रावल, गैबी लुईस, तेजल हसब्निस, एमी मगुइरे, साइमा ठाकोर, ऐमी मगुइरे, जॉर्जिना डेम्पसी ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान (INDW vs SLW Mini Battle): श्रीलंका महिला टीम के स्टार बल्लेबाज गेबी लुइस और भारतीय महिला के गेंदबाज टीटास साधु के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं प्रतीका रावल और ऐमी मगुइरे के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम वनडे ट्राई सीरीज का पहला मुकाबला 27 अप्रैल(रविवार) को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारतीय समयानुसार सुबह 10:00 AM खेला जाएगा. जिसका टॉस 09:30 AM को होगा.

भारतीय महिला और श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के बीच दूसरा वनडे मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में स्पोर्ट्स 18 के चैनलों पर किया जाएगा. इसके अलावा, इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग जियोसिनेमा ऐप और वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी. दर्शक इन माध्यमों से दूसरा वनडे मैच का आनंद ले सकते हैं. प्रशंसकों के लिए यह एक शानदार अवसर होगा कि वे अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को लाइव एक्शन में देख सकें.

श्रीलंका महिला बनाम भारतीय महिला वनडे मैच की संभावित प्लेइंग इलेवन

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, प्रीतिका रावल, हरलीन देयोल, जेमिमा रोड्रिगेज, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अरुंधति रेड्डी, अमनजोत कौर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा और काशवी गौतम.

श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: हंसिमा करुणारत्ने, हर्षिता समाराविक्रमा, नीलाक्षिका सिल्वा, चमारी अथापथु (कप्तान), कविशा दिलहारी,रश्मिका सेववंडी, अनुष्का संजीवनी (विकेटकीपर), अचिनी कुलसुरिया, इनोका राणावीरा, इनोशी प्रियदर्शनी, सुगंधिका कुमारी.