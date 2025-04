IND W vs SL W, 1st ODI Match Pitch Report: कोलंबो में टीम इंडिया के बल्लेबाज मचाएंगे कोहराम या श्रीलंकाई गेंदबाज करेंगे काम तमाम, मैच से पहले जानें आर प्रेमदासा स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Sri Lanka Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team, Tri-Nation Series 2025 1st ODI Colombo Pitch Report: श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच ट्राई सीरीज का पहला वनडे मुकाबला आज यानी 27 अप्रैल को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे से खेला जाएगा. इस ट्राई सीरीज के लिए भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) के हाथों में है. जबकि, श्रीलंका की अगुवाई चमारी अथापत्थु (Chamari Athapaththu) कर रहीं हैं. इस ट्राइ सीरीज में कुल तीन टीमें नजर आएंगी.

ट्राइ सीरीज में साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और टीम इंडिया नजर आएंगी. यह ट्राइ सीरीज 27 अप्रैल से शुरू होगा जो 6 मई तक चलेगा. यह टूर्नामेंट वनडे फॉरमेट में खेला जाएगा. भारत में महिला वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन होगा. इसके लिए 8 टीमें ने क्वालीफाई भी कर लिया है. इस अहम टूर्नामेंट की तैयारियों के लिए भारतीय महिला टीम ट्राई सीरीज में नजर आएगी.

काशवी गौतम को मिल सकता है मौका

टीम इंडिया के लिए महिला अंडर-19 का खिताब जीतने वाली काशवी गौतम ने वुमेंस प्रीमियर लीग में कमाल का प्रदर्शन किया था. काशवी गौतम ने 6.45 की इकॉनमी रेट से नौ मैचों में 11 विकेट अपने नाम की थीं. काशवी गौतम के प्रदर्शन को देखते हुए भी उन्हें टीम इंडिया की तरफ से डेब्यू का मौका दिया जा सकता है.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND-W vs SL-W Head To Head Record In ODI)

भारतीय महिला टीम का श्रीलंका के खिलाफ वनडे में हेड टू हेड रिकॉक्ड में पलड़ा काफी भारी दिखा है. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक 32 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम 29 मैचों को अपने नाम करने में कामयाब रही है तो वहीं श्रीलंका की टीम ने सिर्फ 2 मैच अब तक जीते हैं. ऐसे में इस रिकॉर्ड को टीम इंडिया आगे भी बरकरार रखना चाहेगी.

पिच रिपोर्ट (INDW vs SLW Pitch Report)

आर प्रेमदासा स्टेडियम में बल्लेबाज संघर्ष करते हुए नजर आ सकतें हैं. जबकि स्पिनरों के हावी होने की उम्मीद है. पिछले साल, जब भारत ने श्रीलंका का दौरा किया था. तब इस स्थल ने सभी तीन एकदिवसीय मैचों की मेजबानी की थी और सभी मैचों में बल्लेबाजों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए संघर्ष करना पड़ा था. नई गेंद से तेज गेंदबाजों को कुछ मदद मिल सकती है और बल्लेबाज भी नई गेंद से रन बटोरना चाहेंगे. क्योंकि खेल खेल जैसे आगे बढ़ेगा स्पिनर का रोल अहम हो जाएगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

टीम इंडिया: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, प्रीतिका रावल, हरलीन देयोल, जेमिमा रोड्रिगेज, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अरुंधति रेड्डी, अमनजोत कौर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा और काशवी गौतम.

श्रीलंका: हंसिमा करुणारत्ने, हर्षिता समाराविक्रमा, नीलाक्षिका सिल्वा, चमारी अथापथु (कप्तान), कविशा दिलहारी,रश्मिका सेववंडी, अनुष्का संजीवनी (विकेटकीपर), अचिनी कुलसुरिया, इनोका राणावीरा, इनोशी प्रियदर्शनी, सुगंधिका कुमारी.

