PBKS vs MI TATA IPL 2025 Qualifier 2 Live Streaming: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का दूसरा क्वालीफायर में होगा पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस 'करो या मरो' मुकाबला; जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस

Where To Watch Punjab Kings vs Mumbai Indians Qualifier 2 Live Telecast: पंजाब किंग्स (PBKS) बनाम मुंबई इंडियंस (MI) आईपीएल 2025 का दूसरा क्वालीफायर मुकाबला 01 जून (रविवार) को अहमदाबाद (Ahmedabad ) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला जाएगा. PBKS ने कुल 14 लीग मैचों में नौ जीत और चार हार के साथ टेबल में शीर्ष स्थान हासिल किया और क्वालीफायर 1 में सीधे प्रवेश किया. लेकिन क्वालीफायर 1 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा, जब PBKS सिर्फ 101 रन पर ऑल आउट हो गए. RCB ने यह लक्ष्य मात्र 10 ओवर में आठ विकेट से आसानी से पूरा कर लिया. पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस खेला जाएगा इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का दूसरा क्वालीफायर; जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल्स और लाइव स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

दूसरी ओर, मुंबई इंडियंस ने टेबल में चौथे स्थान पर रहते हुए गुजरात टाइटंस के खिलाफ एलिमिनेटर मैच खेला. हार्दिक पंड्या ने पहले बल्लेबाजी करने का साहसिक फैसला लिया, जो सही साबित हुआ. मुंबई ने रोहित शर्मा के 50 गेंदों में 81 रन की शानदार पारी की मदद से 228/5 का मजबूत स्कोर बनाया. जवाब में गुजरात टाइटंस 208/6 रन पर ही अपने संसाधनों का उपयोग खत्म कर बैठा और मुंबई ने यह मुकाबला अपने नाम किया.

पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस आईपीएल 2025 क्वालीफायर 2 कब और कहां खेला जाएगा?

पंजाब किंग्स (PBKS) बनाम मुंबई इंडियंस (MI) आईपीएल 2025 क्वालीफायर 2 मुकाबला 01 जून (रविवार) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 07:30 PM बजे से खेला जाएगा, जबकि टॉस शाम 07:00 PM बजे होगा.

पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस आईपीएल 2025 क्वालीफायर 2 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

IPL 2025 के सभी मैचों के आधिकारिक ब्रॉडकास्टिंग अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं. पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस आईपीएल 2025 क्वालीफायर 2 मैच दर्शक स्टार स्पोर्ट्स 1, स्टार स्पोर्ट्स हिंदी, तमिल, तेलुगू और कन्नड़ चैनलों पर इस मैच का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं.

पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस आईपीएल 2025 क्वालीफायर 2 की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कहां देखें?

पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस आईपीएल 2025 क्वालीफायर 2 की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भारत में जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. जियोसिनेमा और डिज़्नी+स्टार के विलय के बाद जियोहॉटस्टार पर IPL 2025 के मैचों की स्ट्रीमिंग हो रही है. दर्शक अपने मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट या स्मार्ट टीवी पर MI बनाम PBKS मैच का आनंद ले सकते हैं. ध्यान रहे कि लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए सब्सक्रिप्शन चार्जेज़ लागू हो सकते हैं.