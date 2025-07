INDC vs SAC WCL 2025 Live Streaming: वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लीजेंड्स के छठे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका से टकराएगी भारतीय चैंपियंस, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स

Where To Watch India Champions vs South Africa Champions Match Live Telecast: इंडिया चैंपियंस बनाम साउथ अफ्रीका चैंपियंस वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (WCL) T20 2025 का मुकाबला 22 जुलाई 2025 (मंगलवार) को नॉर्थम्प्टन (Northampton) के काउंटी ग्राउंड (County Ground) में खेला जाएगा. गतविजेता इंडिया चैंपियंस अपनी ट्रॉफी बचाने के अभियान में पूरी ताकत झोंकने को तैयार हैं. पिछले साल टीम की कप्तानी करने वाले युवराज सिंह एक बार फिर टीम की अगुवाई कर रहे हैं और मैच से पहले उन्होंने खिलाड़ियों के साथ फील्डिंग ड्रिल्स भी करवाईं. उन्होंने कहा, "वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स निश्चित रूप से सबसे रोमांचक क्रिकेट टूर्नामेंट्स में से एक है, और हमारी टीम खिताब बचाने के लिए पूरी तरह तैयार है. बाकी टीमें भी जोरदार चुनौती पेश करेंगी, लेकिन हमारा लक्ष्य फिर से ट्रॉफी जीतना है." चैंपियंस वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लीजेंड्स के 5वें मैच में वेस्टइंडीज से भिड़ेगी इंग्लैंड चैंपियंस, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

टूर्नामेंट की शुरुआत 18 जुलाई को हुई थी और फिलहाल पाकिस्तान चैंपियंस 3 मैचों में 2 जीत और 1 हार के साथ अंकतालिका में टॉप पर हैं. वहीं, साउथ अफ्रीका चैंपियंस की एक जीत है और वे अंकतालिका में दूसरे स्थान पर हैं. नॉर्थम्प्टन में मौसम साफ रहने की उम्मीद है, जिससे पूरे मुकाबले के निर्बाध आयोजन की संभावना मजबूत है.

इंडिया चैंपियंस बनाम साउथ अफ्रीका चैंपियंस मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा?

इंडिया चैंपियंस बनाम साउथ अफ्रीका चैंपियंस वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 का यह मुकाबला 23 जुलाई 2025 (बुधवार) को नॉर्थम्प्टन के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार रात 9:00 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस शाम 8:30 बजे होगा.

इंडिया चैंपियंस बनाम साउथ अफ्रीका चैंपियंस का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत में इंडिया चैंपियंस बनाम साउथ अफ्रीका चैंपियंस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा. क्रिकेट प्रेमी अपने टीवी पर इस रोमांचक मुकाबले का आनंद ले सकते हैं.

इंडिया चैंपियंस बनाम साउथ अफ्रीका चैंपियंस का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

भारतीय दर्शक इंडिया चैंपियंस बनाम साउथ अफ्रीका चैंपियंस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं. मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप से इस मुकाबले को कहीं से भी लाइव देखा जा सकता है.