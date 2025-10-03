India vs West Indies, 1st Test Match Day 2 Preview: अहमदाबाद में दूसरे दिन टीम इंडिया के बल्लेबाज करेंगे रनों की बारिश या वेस्टइंडीज के गेंदबाज मचाएंगे तबाही, यहां जानें पहले पिच रिपोर्ट, मिनी बैटल और लाइव स्ट्रीमिंग समेत सभी जानकारी

भारत बनाम वेस्टइंडीज (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs West Indies Cricket Team, 1st Test Match 2025 Day 2 Preview: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का पहला मुकाबला 2 अक्टूबर से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला जा रहा हैं. वेस्टइंडीज की पहली पारी 44.1 ओवर में महज 162 रन बनाकर सिमट गई. पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 38 ओवर में दो विकेट खोकर 121 रन बना लिए थे. आज यानी 3 अक्टूबर को दूसरे दिन का खेल जारी हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की कमान रोस्टन चेज़ (Roston Chase) के कंधों पर हैं.

भारत और वेस्टइंडीज के बीच यह सीरीज 2 अक्टूबर से शुरू हो गई है. पहला टेस्ट मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. इसके बाद दोनों टीमें 10 अक्टूबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आमने-सामने होंगी. दोनों मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होंगे और पॉइंट्स टेबल पर इसका सीधा असर पड़ेगा. दोनों मुकाबले भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से शुरू होंगे और पूरे दिन का खेल शाम तक जारी रहेगा.

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Indian National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Scorecard)

वेस्टइंडीज की पहली पारी

अहमदाबाद में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज़ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 42 रन के स्कोर पर टीम के चार बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद एलिक अथानाज़े और ब्रैंडन किंग ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 90 रन तक लेकर गए.

वेस्टइंडीज की पहली पारी 44.1 ओवर में महज 162 रन बनाकर सिमट गई. वेस्टइंडीज की तरफ से जस्टिन ग्रीव्स ने सबसे ज्यादा 32 रनों की पारी खेली. जस्टिन ग्रीव्स के अलावा शाई होप ने 26 रन बटोरे. दूसरी तरफ, टीम इंडिया को स्टार गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. टीम इंडिया की ओर से मोहम्मद सिराज ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. मोहम्मद सिराज के अलावा जसप्रीत बुमराह ने तीन विकेट चटकाए.

टीम इंडिया की पहली पारी

पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 68 रन बोर्ड पर जड़ दिए. पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 38 ओवर में दो विकेट खोकर 121 रन बना लिए हैं. टीम इंडिया की तरफ से केएल राहुल ने सबसे ज्यादा नाबाद 53 रन बनाए. केएल राहुल नाबाद 53 रन और शुभमन गिल नाबाद 18 रन बनाकर खेल रहे हैं.

वेस्टइंडीज की ओर से जेडेन सील्स ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. वेस्ट इंडीज की ओर से जेडेन सील्स और रोस्टन चेज़ ने सबसे ज्यादा एक-एक विकेट अपने नाम किए.

भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs WI Test Head To Head Record)

भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक 100 टेस्ट मैच खेले गए हैं. इस दौरान वेस्टइंडीज की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. वेस्टइंडीज की टीम ने 30 मुकाबले जीते हैं, जबकि टीम इंडिया के हाथ 23 टेस्ट लगे हैं. हेड टू हेड रिकॉर्ड में भले ही वेस्टइंडीज की टीम का दबदबा है लेकिन वेस्टइंडीज ने टीम इंडिया को टेस्ट क्रिकेट में आखिरी बार 2022 में मात दी थी. वहीं भारत में वेस्टइंडीज ने आखिरी जीत दिसंबर 1994 में हासिल की थी. इस बार भी वेस्टइंडीज की टीम खाली हाथ ही लौट सकती है, क्योंकि फिलहाल दोनों टीमें बड़ा अंतर है. आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया चौथे स्थान पर है. वहीं वेस्टइंडीज टीम की टेस्ट रैंकिंग में आठवें नंबर पर है.

नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Narendra Modi Stadium Pitch Report)

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 2 अक्टूबर से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा हैं. नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में पहला टेस्ट लाल मिट्टी की पिच पर खेला जाएगा. इस पिच पर काफी घास मौजूद है, जिसे मैच से पहले थोड़ा कम किया जाएगा. मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, घास लगभग 4 मिमी तक देखने को मिल सकती है.

लाल मिट्टी की पिच पर शुरुआती उछाल अच्छी रहती है, जिससे तेज गेंदबाजों को फायदा मिलता है. हालांकि, अगर पिच धूलभरी हो जाए तो स्पिनरों को भी मदद मिल सकती है. स्टेडियम में पहली पारी का औसत स्कोर 347 रन और दूसरी पारी का औसत स्कोर 353 रन है. तीसरी और चौथी पारी में इस पिच पर रन बनाना मुश्किल हो सकता है. शनिवार को अहमदाबाद में बारिश की संभावना भी बनी हुई है, जिससे पिच का रुख बदल सकता है और बल्लेबाजों के लिए चुनौती बढ़ सकती है.

भारत बनाम वेस्टइंडीज पहले टेस्ट मुकाबले के लिए प्रमुख खिलाड़ी (IND vs WI Key Players To Watch Out): शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, रवींद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, जॉन कैंपबेल, टैगेनारिन चंद्रपॉल, शाई होप और जेडेन सील्स पर इस मुकाबले में सबकी नज़रें होंगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान (IND vs WI Mini Battle): टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और वेस्टइंडीज के जेडेन सील्स के बीच की टक्कर रोमांचक रहेगी. वहीं शाई होप और रवींद्र जडेजा की भिड़ंत भी मैच का रुख बदल सकती है.

भारत बनाम वेस्टइंडीज पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल कब और कहां पर खेला जाएगा?

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 2 अक्टूबर से अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा हैं.

भारत बनाम वेस्टइंडीज पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल कितने बजे से शुरू होगा?

आज यानी 3 अक्टूबर को दूसरे दिन का खेल सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा.

भारत बनाम वेस्टइंडीज पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल का लाइव प्रसारण किस चैनल पर होगा? (Where And How To Watch IND vs WI 1st Test Day 2 Live Telecast)

एशिया कप के मैचों का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर हो रहा था, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज का लाइव मैच इस चैनल पर नहीं आएगा. भारत बनाम वेस्टइंडीज पहले टेस्ट का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर लाइव आएगा.

कहां देखें भारत बनाम वेस्टइंडीज पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल की लाइव स्ट्रीमिंग? (Where And How To Watch IND vs WI 1st Test Day 2 Live Streaming)

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगा.

