India vs South Africa 2nd Test Match 2025 Pitch Report: गुवाहाटी में भारतीय गेंदबाजों का होगा बोलबाला या दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज करेंगे रनों की बारिश, मैच से पहले जानें बरसापारा स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 2nd Test Match 2025 Pitch Report: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का दूसरा मुकाबला शनिवार यानी 22 नवंबर से खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला गुवाहाटी (Guwahati) के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम (Barsapara Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा. पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने टीम इंडिया को 30 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली. अभी एक और टेस्ट बाकी है. इसके बाद वनडे और टी20 साीरीज भी होनी है. सीरीज का पहला ही मैच हारकर टीम इंडिया इस वक्त बैकफुट पर है. अब दूसरे टेस्ट मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम सीरीज में क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. जबकि, दक्षिण अफ्रीका सीरीज में बराबरी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल (Shubman Gill) के कंधों पर हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) कर रहे हैं. इस रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. यह भी पढ़ें: WTC Final Scenario: दक्षिण अफ्रीका से मिली हार के बाद बिगड़ गया समीकरण! एक क्लिक पर जाने अब फाइनल में के लिए टीम इंडिया को जीतने होंगे इतने मैच

कप्तान शुभमन गिल का खेलना भी तय नहीं

टीम इंडिया सीरीज का पहला मैच हार चुकी है और उसके साथ ही कप्तान शुभमन गिल के खेलने को लेकर भी कुछ अपडेट अभी तक नहीं आई है. यानी अभी ये तय नहीं है कि सीरीज का ये मैच शुभमन गिल खेलेंगे कि नहीं. अगर शुभमन गिल गैर हाजिर रहते हैं तो कप्तानी की जिम्मेदारी ऋषभ पंत को दी जा सकती है, जो इस वक्त टेस्ट टीम के उपकप्तान हैं. टीम इंडिया का लक्ष्य यही होगा किसी तरह अगले मैच तो जीता जाए, ताकि सीरीज हार से बचा जा सके. हालांकि इतना तो तय है कि टीम इंडिया इस वक्त जरूर थोड़ा सा प्रेशर महसूस कर रही होगी.

पहले टेस्ट मैच का हाल

पहले टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 55 ओवरों में महज 159 रन बनाकर सिमट गई. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से सलामी बल्लेबाज एडेन मार्कराम ने सबसे ज्यादा 31 रनों की शानदार पारी खेली. टीम इंडिया की ओर से अबतक जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा पांच विकेट अपने नाम किए.

इसके बाद पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया 62.2 ओवर में महज 189 रन पर सिमट गई. टीम इंडिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने सबसे ज्यादा 39 रनों की शानदार पारी खेली. दक्षिण अफ्रीका की ओर से साइमन हार्मर ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए.

वहीं, दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 54 ओवरों में महज 153 रन बनाकर सिमट गई. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से कप्तान टेम्बा बावुमा ने सबसे ज्यादा 55 रनों की शानदार पारी खेली. टीम इंडिया की ओर से अबतक रवींद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. टीम इंडिया को यह मुकाबला जीतने के लिए 124 रन बनाने थे.

दूसरी पारी में लक्ष्य का पीछे करने उतरी टीम इंडिया 35 ओवर में महज 93 रन ही बना सकीं. शुभमन गिल चोट की वजह से बल्लेबाजी करने नहीं उतरे. टीम इंडिया की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर ने सबसे ज्यादा 31 रन बनाए. दक्षिण अफ्रीका की ओर से साइमन हार्मर ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए.

टीम इंडिया पर मंडराया टेस्ट सीरीज गवांने का खतरा

दक्षिण अफ्रीका से टीम इंडिया पहला टेस्ट मैच हार चुकी है. टीम इंडिया का प्रदर्शन इस मैच में काफी खराब रहा. टीम इंडिया को चौथी पारी में एक छोटा सा टारगेट मिला था, लेकिन टीम इसे भी जीत नहीं पाई और शर्मनाक हार मिली. अब ये तय हो गया है कि टीम इंडिया इस सीरीज को जीत नहीं पाएगी. क्योंकि सीरीज में दो ही मैच हैं. अगर अगला मुकाबला टीम इंडिया ने जीत भी लिया तो सीरीज बराबर ही होगी. हां, अगर आखिरी मैच टीम इंडिया हार गई तो सीरीज चली भी जाएगी. जो और भी ज्यादा शर्मनाक होगी.

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछली घरेलू सीरीज में 3 पारियों में 196 रन बनाए थे. केएल राहुल का हालिया प्रदर्शन शानदार रहा है. केएल राहुल के अलावा जसप्रीत बुमराह ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 8 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 20.76 की औसत के साथ 38 विकेट लिए हैं. भारत में जसप्रीत बुमराह 17.59 की औसत के साथ 54 विकेट ले चुके हैं. कागिसो रबाडा ने टीम इंडिया के खिलाफ 14 टेस्ट में 22.60 की औसत से 55 विकेट हासिल की.

टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट हेड टू हेड (IND vs SA Head To Head)

टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच 45 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दक्षिण अफ्रीका की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 19 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, टीम इंडिया को 16 मैच में जीत मिली है. 10 मैच दोनों टीमों के बीच ड्रॉ रहे हैं. भारत की धरती पर दोनों टीमों के बीच 20 टेस्ट खेले गए हैं. 11 मैच में टीम इंडिया को जीत और छह मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा (ड्रॉ- 3) है.

बरसापारा स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Barsapara Cricket Stadium Pitch Report)

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार यानी 22 नवंबर से गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों का स्वर्ग मानी जाती है. इस मैदान पर बल्लेबाजी करना काफी आसान है. अब तक तो इस मैदान मे लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट देखी गई है. जहां गेंदबाजों के लिए कुछ खास मदद नहीं दिखी. लेकिन अब यहां पहली बार टेस्ट मैच खेला जाएगा. रेड बॉल से होने वाले मैचों में इस पिच का रवैया कैसा होता है इसे लेकर अब तक तो कोई अनुभव नहीं किया गया है. लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि यहां नई चमकती हुई गेंद से शुरुआती कुछ ओवर्स में तेज गेंदबाज को स्विंग मिल सकती है और बाद में गेंद में टर्न भी देखने को मिल सकता है, लेकिन इतना तय है कि बल्लेबाज एक बार जमने के बाद बड़ा स्कोर बना सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (India vs South Africa 2nd Test Probable Playing XI)

टीम इंडिया: यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, वाशिंगटन सुंदर, साई सुदर्शन, ऋषभ पंत (कप्तान/विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज.

दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्करम, रयान रिकेलटन, ट्रिस्टन स्टब्स, टोनी डी जोरजी, तेम्बा बावुमा (कप्तान), काइल वेरिन (विकेटकीपर), सेनुरन मुथुसामी, कॉर्बिन बॉश, वियान मुल्डर, केशव महाराज, और कगिसो रबाडा.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.