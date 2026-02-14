India vs Pakistan T20 World Cup 2026: कोलंबो में बारिश से मैच धुला तो क्या होगा, क्या है रिजर्व डे का नियम?

Indian National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 27th Match: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 27वां मुकाबला कल यानी 15 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम ( R Premadasa Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. पाकिस्तान सरकार ने पहले इस मैच का बहिष्कार करने की घोषणा की थी लेकिन आईसीसी के साथ हुई पीसीबी की बैठक के बाद इससे यू टर्न ले लिया. टीम इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए टी20 वर्ल्ड कप का मुकाबला अहम होगा. सुपर 8 में जगह बनाने के लिए जीत जरूरी होगा. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की अगुवाई सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहें हैं. जबकि, पाकिस्तान की कमान सलमान अली आघा (Salman Ali Agha) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: England vs Scotland, T20 World Cup 2026 23rd Match Scorecard: कोलकाता में इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को 5 विकेट से रौंदा, टॉम बैंटन ने ताबड़तोड़ अर्धशतक; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ग्रुप ए का यह हाई-वोल्टेज मैच बारिश के खतरे में है, क्योंकि श्रीलंका की राजधानी में एक ट्रॉपिकल वेदर सिस्टम सक्रिय है. दोनों टीमें फिलहाल अपराजित हैं और सुपर 8 में जगह पक्की करने की दौड़ में आगे हैं, ऐसे में अगर मैच बारिश से प्रभावित होता है तो अंक तालिका पर बड़ा असर पड़ सकता है.

5 ओवर नियम क्या कहता है?

ICC Men's T20 World Cup 2026 के ग्रुप स्टेज नियमों के मुताबिक किसी भी मैच का आधिकारिक परिणाम तभी माना जाएगा जब दोनों टीमों को कम से कम 5-5 ओवर बल्लेबाजी का मौका मिले.

अगर मैच शुरू होने के बाद बारिश होती है और ओवर घटाने पड़ते हैं, तो लक्ष्य तय करने के लिए DLS (डकवर्थ-लुईस-स्टर्न) मेथड लागू किया जाएगा. लेकिन यदि दूसरी टीम 5 ओवर पूरे नहीं कर पाती और खेल दोबारा शुरू नहीं हो पाता, तो मैच को ‘नो रिजल्ट’ घोषित कर दिया जाएगा.

क्या ग्रुप स्टेज में रिजर्व डे है?

नहीं. 2026 टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज मुकाबलों के लिए कोई रिजर्व डे नहीं रखा गया है. रिजर्व डे का प्रावधान केवल नॉकआउट मैचों यानी सेमीफाइनल और फाइनल के लिए है.

मैच धुलने पर अंक कैसे मिलेंगे?

अगर भारत-पाकिस्तान मुकाबला बिना परिणाम के रद्द होता है तो दोनों टीमों को 1-1 अंक मिलेगा. इस मैच से किसी भी टीम के नेट रन रेट (NRR) में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि NRR केवल पूर्ण हुए मैचों के आधार पर गिना जाता है.

सुपर 8 की रेस पर क्या असर पड़ेगा?

चूंकि दोनों टीमें अब तक अपराजित हैं, एक-एक अंक मिलने से अंक तालिका में स्थिति कड़ी हो सकती है. आगे के मुकाबले सुपर 8 की तस्वीर तय करेंगे. यदि अन्य टीमों में से कोई बड़ी जीत दर्ज करता है, तो NRR निर्णायक भूमिका निभा सकता है.

भारत-पाकिस्तान मुकाबले पर पूरी दुनिया की नजर है, लेकिन कोलंबो का मौसम रोमांच में खलल डाल सकता है. यदि बारिश के कारण मैच धुलता है तो फैंस को निराशा हाथ लगेगी, जबकि दोनों टीमों को एक-एक अंक से संतोष करना होगा. अब सबकी नजर मौसम अपडेट और मैच के दिन की परिस्थितियों पर टिकी है.

Scenario Points for India Points for Pakistan Impact on Group A India Victory 2 0 India likely top group Pakistan Victory 0 2 Pakistan likely top group Washout / Abandoned 1 1 Both teams move to 5 points

कोलंबो वेदर फोरकास्ट

कोलंबो वेदर फोरकास्ट 15 फरवरी के मुताबिक रविवार को क्रिकेट के लिए परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण रह सकती हैं. एक हफ्ते के अपेक्षाकृत शुष्क मौसम के बाद लक्षद्वीप सागर के ऊपर बना लो-प्रेशर एरिया श्रीलंका के पश्चिमी तट की ओर नमी ला रहा है, जिसका सीधा असर कोलंबो में देखने को मिल सकता है.

कितनी है बारिश की संभावना?

बारिश की आशंका: मैच के दौरान 65 से 85 प्रतिशत तक.

आंधी-तूफान का खतरा: खासकर देर दोपहर और शाम के समय ज्यादा.

तापमान: अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस, साथ में भारी उमस.

मुकाबला आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाना है, जो अपनी विश्वस्तरीय ड्रेनेज व्यवस्था के लिए जाना जाता है. ग्राउंड स्टाफ कुछ ही मिनटों में पूरे मैदान को कवर कर सकता है, लेकिन लगातार भारी बारिश की स्थिति में मैच पूरी तरह धुलने का खतरा बना रहेगा.

छोटा मैच हुआ तो बदलेगी रणनीति

अगर बारिश के कारण मुकाबला 5 से 10 ओवर का “स्प्रिंट” बन जाता है, तो दोनों कप्तानों को रणनीति में बड़ा बदलाव करना होगा. भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा आक्रामक शुरुआत पर जोर देंगे. ऐसे मैच में पावर-हिटर्स जैसे हार्दिक पांड्या और फखर ज़मान की अहमियत और बढ़ जाएगी. वहीं स्पिनरों की भूमिका भी निर्णायक होगी. अक्षर पटेल और उस्मान तारिक पावरप्ले में रन गति रोकने की जिम्मेदारी निभा सकते हैं. गौरतलब है कि 5 ओवर के मैच में पावरप्ले केवल 2 ओवर का होगा, जिससे हर गेंद का महत्व कई गुना बढ़ जाएगा.

सुपर 8 की रेस पर असर

ICC Men's T20 World Cup 2026 में भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपने शुरुआती दो मुकाबले जीतकर 4-4 अंक हासिल कर लिए हैं. अगर बारिश के कारण मैच रद्द होता है और दोनों को एक-एक अंक मिलता है, तो दोनों टीमों के 5-5 अंक हो जाएंगे. ऐसे में सुपर 8 में पहुंचने की उनकी राह लगभग तय हो जाएगी, बशर्ते कि वे अपने अंतिम ग्रुप मैचों में USA, नामीबिया या नीदरलैंड्स के खिलाफ कोई बड़ा उलटफेर न झेलें. कोलंबो का मौसम भारत-पाकिस्तान महामुकाबले पर बड़ा असर डाल सकता है. फैंस को रोमांचक टक्कर की उम्मीद है, लेकिन मौसम की मार से रणनीति, अंक तालिका और सुपर 8 की तस्वीर तीनों प्रभावित हो सकते हैं. अब नजरें 15 फरवरी के आसमान पर टिकी हैं.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.