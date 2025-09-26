India vs Pakistan Asia Cup Final: एशिया कप के इतिहास में पहली बार भारत-पाकिस्तान के बीच फाइनल, जानें किस टीम ने कितनी बार जीता खिताब?

टीम इंडिया और पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Final: एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा. एशिया कप के 41 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि टूर्नामेंट का फाइनल में टीम इंडिया और पाकिस्तान (IND vs PAK Asia Cup Final) के बीच होगा. अब तक टीम इंडिया ने एशिया कप का खिताब 8 बार जीत चुकी है. वहीं पाकिस्तान ने 2 बार एशिया कप टाइटल जीता है. लेकिन फाइनल मुकाबले में कभी भी इन दोनों टीमों के बीच टक्कर नहीं हुई. एशिया कप के इस सीजन में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को दो बार धूल चटाई हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहें हैं. जबकि, पाकिस्तान की अगुवाई सलमान आघा (Salman Agha) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: India vs Sri lanka T20I Stats: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा हैं भारत बनाम श्रीलंका का रिकॉर्ड, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

एशिया कप में तीसरी बार होंगे आमने सामने

एशिया कप 2025 में टीम इंडिया और पाकिस्तान की टीमें अब तीसरी बार एक दूसरे से टकराएंगी. इन दोनों टीमों के बीच पहला मैच 14 सितंबर को लीग स्टेज में खेला गया. इस मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को सात विकेट से रौंदा था. वहीं दूसरी बार एशिया कप सुपर-4 में टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ. इस मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान छह विकेट से धूल चटाई थीं. वहीं अब एशिया कप 2025 के फाइनल में इस टूर्नामेंट में तीसरी बार दोनों टीमों के बीच महामुकाबला होने जा रहा है.

एशिया कप का आगाज 1984 में हुआ था. मौजूदा एशिया कप टूर्नामेंट का 17वां एडिशन है. साल 2016 में पहली और 2022 में दूसरी बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला गया था. मौजूदा सीजन टी20 फॉरमेट का तीसरा मौका है.

अब तक किस टीम ने कितने बार किया एशिया कप के खिताब पर कब्जा?

साल 1984 में हुए पहले एशिया कप का फाइनल टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच यूएई में खेला गया था. टीम इंडिया विजेता रही थी. साल 1986 में श्रीलंका में एशिया कप का दूसरा एडिशन खेला गया था. श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता था. साल 1988 में बांग्लादेश में हुए तीसरे एशिया कप में फाइनल में टीम इंडिया ने श्रीलंका को हराया था. साल 1990 में टीम इंडिया में हुए चौथे एशिया कप के फाइनल मेंटीम इंडिया ने एक बार फिर श्रीलंका को हराया था.

साल 1995 में यूएई में हुए पांचवें एशिया कप में श्रीलंका को हराकर टीम इंडिया विजेता रही थी. साल 1997 में श्रीलंका आयोजित छठे एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका ने टीम इंडिया को हराया था. साल 2000 में एशिया कप का सातवां सीजन बांग्लादेश में हुआ था. श्रीलंका को हराकर पाकिस्तान की टीम अपना पहला खिताब जीती थीं. साल 2004 में श्रीलंका में आयोजित एशिया कप के आठवें सीजन में श्रीलंका की टीम भारत को हराकर चैंपियन बनी थी. साल 2008 में एशिया कप का नवां सीजन पाकिस्तान में हुआ था. टीम इंडिया को हराकर श्रीलंका विजयी रही थी.

साल 2010 में एशिया कप का दसवां सीजन श्रीलंका में खेला गया था. टीम इंडिया ने श्रीलंका को हराकर खिताब जीता था. साल 2012 में एशिया कप का 11वां सीजन बांग्लादेश में हुआ था. बांग्लादेश को हराकर पाकिस्तान चैंपियन रही थी. साल 2014 में एशिया कप का 12वां सीजन बांग्लादेश में हुआ था. पाकिस्तान को हराकर श्रीलंका चैंपियन बनी थी.

साल 2016 में एशिया कप का 13वां सीजन पहली बार टी20 फॉरमेट में खेला गया था. बांग्लादेश में आयोजित टूर्नामेंट में टीम इंडिया चैंपियन रही थी. साल 2018 में यूएई में एशिया कप 14वां सीजन वनडे फॉर्मेट में हुआ था. बांग्लादेश को हराकर टीम इंडिया विजेता रही थी. साल 2022 में दूसरी बार एशिया कप 15वां सीजन टी20 फॉर्मेट में खेला गया था. फाइनल में पाकिस्तान को हराकर श्रीलंका ने खिताब अपने नाम किया था. साल 2023 में एशिया कप 16वां सीजन पाकिस्तान-श्रीलंका की सह-मेजबानी में खेला गया था. टीम इंडिया ने फाइनल में श्रीलंका को हराया था.

आठ बार खिताब अपने नाम कर चुकी है टीम इंडिया

टीम इंडिया एशिया कप की सबसे कामयाब टीम है. टीम इंडिया आठ बार एशिया कप का खिताब जीत चुकी है. छह खिताब के साथ श्रीलंका दूसरी सफलतम टीम है. पाकिस्तान की टीम दो बार एशिया कप जीती है.

